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Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ставка сбора может в среднем вырасти на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.

Ведомство направило соответствующее предложение в правительство. Таким образом оно хочет сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре. Мера позволит сохранить барьер для импорта на уровне 30% от цены ввозимой продукции — то есть на уровне исходной ставки пошлин, поясняет издание.

Теперь расчеты Минпромторга должны оценить в Федеральной таможенной службе. Источники «Коммерсанта» ожидают принятия окончательного решения к декабрю. В последний раз утилизационный сбор повышали в 2018 г., что привело к росту цен на автомобили, напоминает газета.

Утилизационный сбор был введен в 2012 г. Изначально местные и локализованные производители его не выплачивали, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей. Но присоединение России к ВТО обязало российские власти уравнять производителей в условиях работы на российском рынке. В результате все компании — и импортеры, и локализованные в России - взяли на себя обязательства по выплате утилизационного сбора. Эта плата является гарантией, что автомобиль по окончании эксплуатации будет утилизирован.