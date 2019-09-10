Владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан стал миллиардером
Владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан стал миллиардером, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты. Журнал оценил состояние бизнесмена в $1,2 млрд. Как уточняет издание, основу его состояния составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf. В частности, ему принадлежит 34% ее капитала, Йордан контролирует более 90% голосов, отмечает Forbes. Другой крупный совладелец Curaleaf – бывший президент «Сибнефти» и сооснователь «Юнимилка» Андрей Блох. У него 27,8% акций и 5,9% голосов.
Curaleaf была создана в 2010 г. До мая 2018 г. она была известна под названием PalliaTech Inc, затем сменила его на Curaleaf. В интервью Bloomberg в прошлом году бизнесмен говорил, что на первом этапе вложил в проект более $100 млн.
В октябре прошлого года Curaleaf вышла на биржу в Торонто. В США марихуана не легализована на федеральном уровне, поэтому IPO Curaleaf была вынуждена провести в Канаде, на Canadian Securities Exchange. Компания привлекла $400 млн, ее оценка в ходе IPO составила почти $4 млрд. На данный момент капитализация Curaleaf составляет около $3,5 млрд.
В 2019 г. Curaleaf провела несколько крупных сделок: в мае купила американского производителя марихуаны Cura Partners за $948 млн, а в июле — основного конкурента GR Companies (работает под брендом Grasroots) за $875 млн.
Йордан также имеет бизнес в России. Принадлежащая ему группа компаний «Спутник» контролирует 52,12% акций «Ренессанс Страхования». Помимо этого «Спутник» также инвестировал в биофармацевтическую компанию OxfordBioMedica.
Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году. Рейтинг Forbes
Доход: $2,44 млрд
Источник: продажа 29% акций ритейлера «Магнита» банку ВТБ
Доход: $1,77 млрд
Источник: продажа акций UC Rusal и 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets
Доход: $1,59 млрд
Источник: дивиденды НЛМК
Доход: $1,46 млрд
Источник: дивиденды «Северстали», составившие основу доходов (превысили $1,2 млрд), а также дивиденды Nordgold и TUI
Доход: $1,12 млрд
Источник: продажа 30,05% в лондонском футбольном клубе «Арсенал», дивиденды «Металлоинвеста»
Доход: $1,12 млрд
Источник: дивиденды «Норильского никеля»
Доход: $740 млн
Источник: дивиденды и продажа акций «Лукойла»
Доход: $710 млн
Источник: продажа акций и дивиденды в компании Sulzer (около $500 млн, средства от продажи акции заморожены до отмены санкций США), продажа акций Coto Telematics, дивиденды Oerlikon, дивиденды «Т плюс»
Доход: $600 млн
Источник: дивиденды «Евраза» (превысили $475 млн), «Норильского никеля», «Трансконтейнера», High Gold Mining
Доход: $490 млн
Источник: дивиденды «Полюса»