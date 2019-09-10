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Владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан стал миллиардером

Владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан стал миллиардером, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты. Журнал оценил состояние бизнесмена в $1,2 млрд. Как уточняет издание, основу его состояния составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf. В частности, ему принадлежит 34% ее капитала, Йордан контролирует более 90% голосов, отмечает Forbes. Другой крупный совладелец Curaleaf – бывший президент «Сибнефти» и сооснователь «Юнимилка» Андрей Блох. У него 27,8% акций и 5,9% голосов.

Curaleaf была создана в 2010 г. До мая 2018 г. она была известна под названием PalliaTech Inc, затем сменила его на Curaleaf. В интервью Bloomberg в прошлом году бизнесмен говорил, что на первом этапе вложил в проект более $100 млн.

В октябре прошлого года Curaleaf вышла на биржу в Торонто. В США марихуана не легализована на федеральном уровне, поэтому IPO Curaleaf была вынуждена провести в Канаде, на Canadian Securities Exchange. Компания привлекла $400 млн, ее оценка в ходе IPO составила почти $4 млрд. На данный момент капитализация Curaleaf составляет около $3,5 млрд.

В 2019 г. Curaleaf провела несколько крупных сделок: в мае купила американского производителя марихуаны Cura Partners за $948 млн, а в июле — основного конкурента GR Companies (работает под брендом Grasroots) за $875 млн.

Йордан также имеет бизнес в России. Принадлежащая ему группа компаний «Спутник» контролирует 52,12% акций «Ренессанс Страхования». Помимо этого «Спутник» также инвестировал в биофармацевтическую компанию OxfordBioMedica.

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