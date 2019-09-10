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Владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан стал миллиардером

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Владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан стал миллиардером, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты. Журнал оценил состояние бизнесмена в $1,2 млрд. Как уточняет издание, основу его состояния составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf. В частности, ему принадлежит 34% ее капитала, Йордан контролирует более 90% голосов, отмечает ForbesДругой крупный совладелец Curaleaf – бывший президент «Сибнефти» и сооснователь «Юнимилка» Андрей Блох. У него 27,8% акций и 5,9% голосов.

Curaleaf была создана в 2010 г. До мая 2018 г. она была известна под названием PalliaTech Inc, затем сменила его на CuraleafВ интервью Bloomberg в прошлом году бизнесмен говорил, что на первом этапе вложил в проект более $100 млн.

В октябре прошлого года Curaleaf вышла на биржу в Торонто. В США марихуана не легализована на федеральном уровне, поэтому IPO Curaleaf была вынуждена провести в Канаде, на Canadian Securities Exchange. Компания привлекла $400 млн, ее оценка в ходе IPO составила почти $4 млрд. На данный момент капитализация Curaleaf составляет около $3,5 млрд.

В 2019 г. Curaleaf провела несколько крупных сделок: в мае купила американского производителя марихуаны Cura Partners за $948 млн, а в июле — основного конкурента GR Companies (работает под брендом Grasroots) за $875 млн.

Йордан также имеет бизнес в России. Принадлежащая ему группа компаний «Спутник» контролирует 52,12% акций «Ренессанс Страхования». Помимо этого «Спутник» также инвестировал в биофармацевтическую компанию OxfordBioMedica.

Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году. Рейтинг Forbes

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Финансы
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Промсвязьбанк заключил мировое соглашение по иску к НПФ «Будущее» и «Сафмару»

Ведомости
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Промсвязьбанк заключил мировое соглашение по иску, в котором он требовал признать незаконными сделки по продаже его акций тремя НПФ – «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (присоединен к «Сафмару»), сообщает агентство «Прайм».

Мировое соглашение заключили пять ответчиков – НПФ «Будущее» и «Сафмар», а также их управляющие компании. Компания Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали Промсвязьбанк, в соглашении не участвует. Его условия пока не раскрывались.

НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» продали акции Промсвязьбанка на бирже за день до его санации. В прошлом году банк решил эти сделки оспорить и потребовал взыскать с ответчиков более 16 млрд руб.

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Политика
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NYT узнала подробности о работе эвакуированного из России шпиона США

Ведомости
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Шпион США в российском правительстве, об эвакуации которого сообщил CNN, сыграл важную роль в расследовании ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы в 2016 г., пишет The New York Times со ссылкой на источники. Именно он помог спецслужбе сделать вывод о том, что ответственным за вмешательство был президент России Владимир Путин.

Информатор не входил в окружение Путина, отмечает газета, но регулярно видел его и был в курсе решений Кремля. Переданные им в 2016 г. данные оказались настолько важными и спорными, что ЦРУ решило провести проверку всей полученной от него информации. Тогда же ведомство впервые предложило эвакуировать его из страны, но он отказался. Это также вызвало сомнения у спецслужбы в достоверности информации: они стали задаваться вопросом, стал ли их информатор двойным агентом. По словам двух источников издания, у некоторых оперативников были и другие причины подозревать, что их шпион может быть двойным агентом, но раскрывать их они не стали. Эти сомнения были оставлены, когда россиянин согласился эвакуироваться.

CNN 9 сентября сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Телеканал не стал называть его имя.

Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США рассказал, что речь в статье CNN идет об Олеге Смоленкове. В разные годы он работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, заявили собеседники газеты. В 2017 г. издание Daily Storm писало, что Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По информации «Коммерсанта», расследование неоднократно останавливали и возобновляли, но в итоге следователи и сотрудники ФСБ узнали, что Смоленков и его семья живы и находятся в другой стране.

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Экономика
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РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года

Ведомости
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Чистый государственный долг России впервые с 2014 г. ушел в отрицательную зону, подсчитал РБК на основании данных Минфина и ЦБ. То есть он стал меньше, чем ликвидные активы расширенного правительства – федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов.

Объем госдолга на 1 августа был равен 16,2 трлн руб., или около 15% прогнозного ВВП на 2019 г. Ликвидные активы государства – депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте – на ту же дату составили 17,6 трлн руб., или 16,2% прогнозного ВВП. Чистые активы расширенного правительства – депозиты минус долговые обязательства – составили 1,25% прогнозного ВВП.

Аналогично чистый долг расширенного правительства оценивает рейтинговое агентство Fitch Ratings, отмечает издание. По данным Fitch, в 2018 г. госдолг опустился до 14,6% ВВП, а государственные активы выросли до 13,4% ВВП.

Ранее РБК обратил внимание, что объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора госуправления в 2018 г. вырос на рекордные 3,87 трлн руб., или $56 млрд. В этом году рост государственных резервов продолжился.

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Политика
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В штабы и к сторонникам Навального пришли с обысками по делу об отмывании доходов

Ведомости
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В штабах политика Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски по делу об отмывании денег руководством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил на своей странице в Twitter Леонид Волков. Обыски также начались у нескольких сторонников Навального.

Дело об отмывании ФБК 1 млрд руб. было заведено в начале августа. Следствие считает, что в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые были получены преступным путем. Для их легализации соучастники через банкоматы внесли средства на расчетные счета нескольких банков, после чего они были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Обыски по этому делу уже проходили в самом фонде и у его сотрудников. Некоторые из них были вызваны на допрос. Кроме того, на счета ФБК и более чем 100 связанных с ним счетов юрлиц и физлиц был наложен арест.

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Бизнес
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Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора

Ведомости
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Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ставка сбора может в среднем вырасти на 80%, а в легковом сегменте – на 110%.

Ведомство направило соответствующее предложение в правительство. Таким образом оно хочет сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре. Мера позволит сохранить барьер для импорта на уровне 30% от цены ввозимой продукции, т. е. на уровне исходной ставки пошлин, поясняет издание.

Теперь расчеты Минпромторга должны оценить в Федеральной таможенной службе. Источники «Коммерсанта» ожидают принятия окончательного решения к декабрю. В последний раз утилизационный сбор повышали в 2018 г., что привело к росту цен на автомобили, напоминает газета.

Утилизационный сбор был введен в 2012 г. Изначально местные и локализованные производители его не выплачивали, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей. Но присоединение России к ВТО обязало российские власти уравнять производителей в условиях работы на российском рынке. В результате все компании – и импортеры, и локализованные в России – взяли на себя обязательства по выплате утилизационного сбора. Эта плата является гарантией, что автомобиль по окончании эксплуатации будет утилизирован.

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Политика
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«Ъ» назвал имя возможного шпиона США в правительстве России из материала CNN

Ведомости
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В статье CNN о секретной эвакуации высокопоставленного источника разведки, работавшего в российском правительстве, говорится об Олеге Смоленкове, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США. В разные годы Смоленков работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, рассказали другие собеседники газеты.

CNN 9 сентября сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Имя осведомителя телеканал не называл, сообщая лишь, что обладает дополнительной информацией о нем, но не раскрывает ее, чтобы не навредить этому человеку. Один из собеседников телеканала говорил, что решение было принято после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Разведка США опасалась, что администрация американского лидера может способствовать разоблачению шпиона.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» предположил, что в материале CNN идет речь о Смоленкове. Telegram-канал сослался на материал портала Daily Storm, опубликованный в сентябре 2017 г. В нем говорилось, что Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным источников «Коммерсанта», расследование неоднократно останавливали и возобновляли, но в итоге следователи и сотрудники ФСБ узнали, что Смоленков и его семья живы и находятся в другой стране.

«Ошибочное предположение о том, что обращение президента [Трампа] с чувствительной разведывательной информацией, к которой он имеет ежедневный доступ, привело к предполагаемой операции по вывозу [источника], является неточным», – заявила CNN директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брамелл. Госсекретарь США Майк Помпео, который на тот момент занимал должность директора ЦРУ, отказался комментировать информацию. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что данные CNN не только некорректны, но и ставят под угрозу жизни людей. Сам Трамп заявил, что ему ничего не известно об информации CNN.

Политика
Новости

Британский парламент отверг просьбу Джонсона о досрочных выборах

Ведомости
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Палата общин британского парламента отклонила предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента. Джонсон назвал произошедшее «отказом (парламента) народу в праве высказаться в ходе всеобщих выборов». «Оппозиция хочет вновь отложить Brexit, не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из ЕС», – подчеркнул он.

Проведение досрочных выборов одобрили 293 парламентария, 46 – выступили против. Остальные депутаты 650-местного парламента решили не голосовать ни за, ни против. Чтобы провести выборы, правительству требовалась поддержка двух третей палаты общин, или 434 человек. На прошлой неделе парламент отверг аналогичное предложение правительства. Джонсон призывал провести выборы 15 октября – до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.

Причина противостояния правительства и депутатов в том, что парламент страны против соглашения с ЕС о Brexit в его нынешнем виде, но и не поддерживает Brexit без соглашения. ЕС же отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что страна покинет ЕС в срок – с соглашением или без. Но теперь парламент уходит на перерыв до 14 октября. Вновь проголосовать по этому вопросу он сможет лишь после возвращения. Это означает, что досрочные выборы в Великобритании можно будет провести не раньше конца ноября – уже после предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС.

Ранее сегодня королева Великобритании Елизавета II также подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС, в случае если до 31 октября не будет подписано соглашение с Брюсселем. Согласно закону премьер в этом случае должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 г. Цель этой меры – избежать «жесткого» выхода из ЕС – без двустороннего соглашения с Брюсселем.

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Технологии
Новости

Тимати пообещал удалить клип о Москве с миллионом дизлайков на YouTube

Ведомости
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Рэпер Тимати пообещал удалить из YouTube совместный с Гуфом клип «Москва», выпущенный накануне выборов мэра и набравший на момент написания новости 1,4 млн дизлайков. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram. «Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», – прокомментировал Тимати. Он отметил, что в треке лишь высказывал личное мнение «в достаточно острой форме».

Гуф опубликовал в своем Instagram видео, в котором извинился за клип. Он пояснил, что не знал о выборах и ему «сказали, что надо поздравить город». «Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве», – написал Гуф. Он подчеркнул, что не получил за клип «ни копейки» и был шокирован реакцией на его премьеру.

Клип был опубликован всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. В нем упоминается мэр Москвы Сергей Собянин и митинги: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь», «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». Музыканты ранее в своих социальных сетях заявили, что таким образом они хотели «поздравить свой город» и «никакого госзаказа нет».

С момента публикации клип посмотрели более 5 млн раз. На момент написания новости клип о Москве еще был доступен на платформе.

Финансы
Новости

Аналитики JPMorgan запустили индекс влияния твитов Трампа на рынки

Ведомости
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Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. запустили индекс для подсчета влияния сообщений президента США Дональда Трампа в Twitter на финансовые рынки, сообщает Bloomberg.

Индекс называется Volfefe Index. Такое название он получил из-за твита, который Трамп опубликовал в мае 2017 г. Твит начинался словами: «Несмотря на негативное освещение в прессе...» – и заканчивался словом covfefe, которого нет в английском языке. Твит провисел несколько часов, а потом был удален. Что именно он хотел написать, президент США не уточнил.

Аналитики JPMorgan пришли к выводу, что количество сообщений Трампа в Twitter, которые имели эффект на рынки, значительно увеличилось за последний месяц, а наибольшее влияние на цены имеют твиты, которые включают такие слова, как «Китай», «миллиард», «продукты», «демократы» и «великий». При этом твиты с ключевыми словами имеют наименьшие шансы получить положительные отзывы – лайки и ретвиты – у подписчиков Трампа, отметили сотрудники банка (цитата по CNBC).

По их данным, Трамп в среднем публикует примерно 10 твитов в день с начала 2016 г. С момента инаугурации в 2017 г. он написал 10 000 твитов.

Трамп неоднократно подвергал критике в Twitter Федеральную резервную систему (ФРС). В частности, в августе этого года он задался вопросом, кто больший враг США – председатель ФРС Джей Пауэлл или председатель КНР Си Цзиньпин.

Политика
Новости

Памфилова пожаловалась на Associated Press в общественную коллегию

Ведомости
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press (AP) в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

29 августа, незадолго до единого дня голосования 8 сентября, AP опубликовало материал, написанный на основе интервью с Памфиловой. Он был посвящен выборам в Мосгордуму, вызвавшим протесты в столице. На следующий день ЦИК разослал журналистам сообщение с просьбой не использовать материалы из интервью. В тот же день AP внес поправки в текст. Комиссия на своем сайте опубликовала разъяснение своей позиции по поводу материала. По мнению ЦИК, автор публикации исказил некоторые факты, а также привел цитаты из интервью, вырвав их из «общего хода беседы», вследствие чего они «потеряли свой изначальный смысл». Дополнения, внесенные агентством, незначительны и не изменили суть материала, подчеркнул Центризбирком.

В своей жалобе, опубликованной СПЧ, Памфилова выражает мнение, что AP нарушило ст. 49 и 51 «Закона о СМИ» (обязанности журналиста, недопустимость злоупотребления правами журналиста). Председатель ЦИК приложила к своей жалобе стенограмму интервью, которое она дала AP, а также две версии материала – до внесения в него правок и после.

Общественная коллегия по жалобам на прессу, согласно данным на ее сайте, – это «независимая структура гражданского общества, осуществляющая саморегулирование <...> в сфере массовой информации». В президиум организации входят руководитель СПЧ Михаил Федотов и бывший омбудсмен по правам человека Владимир Лукин. Кроме того, в коллегии есть так называемая «Палата медиасообщества». В нее входят, в частности, телеведущие Владимир Познер и Павел Лобков, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, историк Николай Сванидзе, журналист Елена Масюк, адвокат Генри Резник.

В июле – августе в Москве проходили протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Выборы прошли накануне, 8 сентября.

Политика
Новости

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал уроженца Казахстана Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, передает агентство «Москва».

Арест продлится два месяца – до 6 ноября этого года, после чего суд должен будет его продлить или выбрать другую меру пресечения, если расследование дела не завершится. Обвиняемый не возражал против ходатайства следствия о мере пресечения. На вопрос судьи, будет ли тот скрываться, если ему изберут иную меру пресечения, Карабалаев ответил утвердительно. Кроме того, он рассказал, что у него нет места жительства и работы в России, он окончил лишь два класса средней школы.

По версии следствия, оглашенной на заседании, обвиняемый проник в дом Памфиловой, сорвав с окна москитную сетку. После этого он нанес ей не менее двух ударов электрошокером.

Нападение произошло 6 сентября. Мужчина в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой и напал на нее, после чего скрылся, сообщало МВД. Сама председатель ЦИК рассказывала, что неизвестный напал на нее с электрошокером, когда она решила пустить кошку в дом.

Карабалаева задержали 7 сентября. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с проникновением в жилище). Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Он признал вину. Как рассказал Карабалаев следователям, он выбрал дом Памфиловой случайно. О том, кто живет в доме, ему было неизвестно.

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