McDonald's купит разработчика голосовых технологий для улучшения приема заказов

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Мэрия проведет фестиваль «Круг света» на Сахарова, где оппозиция планировала акцию

Проспект Академика Сахарова впервые станет с 20 по 24 сентября площадкой проведения фестиваля «Круг Света», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее член «Партии перемен» Эльвира Вихарева подала в мэрию заявки на проведении 21 сентября митинга на проспекте Сахарова и шествия 22 сентября от Новопушкинского сквера до проспекта.

Вихарева была среди заявителей митинга на Сахарова 10 августа, проведение которого столичные власти разрешили. На акцию протеста, по информации «Белого счетчика», тогда пришли более 60 000 человек. МВД сообщало о 20 000 митингующих. После митинга на проспекте Сахарова часть протестующих пошли в центр города, где начались массовые задержания. По данным «ОВД-инфо», было задержано 256 человек.

Ряд других акций протеста, которые пыталась организовывать Вихарева, мэрия запрещала. При этом заявители митингов и шествий пытались оспаривать отказы мэрии в суде. В частности, мэрия города ранее отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. Чиновники обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день было запланировано другое мероприятие. В итоге мэрия не согласовала ни один из маршрутов, но в городе состоялось шествие против политических репрессий.

Как пояснила Вихарева в своем Telegram-канале, пока чиновники не уведомили ее об отказе в проведении акций 21 и 22 сентября. «Так или иначе уровень наглости зашкаливает. Я уже предвижу очередную отписку», — подчеркнула она, пообещав отстаивать право на мирные собрания. В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы с властями.

«Круг света» — ежегодный международный фестиваль, который проводится в Москве с 2011 г. В рамках фестиваля светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства устраивают световые шоу. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками стали Красная и Манежная площади, а также парк Горького.