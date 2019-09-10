Котировки Netflix упали во время презентации Apple

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ЦРУ опровергло связь между действиями Трампа и эвакуацией шпиона США из России

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) опровергло информацию о том, что действия президента США Дональда Трампа привели к вывозу «американского шпиона» из России, сообщает Fox News со ссылкой на ответ ведомства.

«Не соответствуют действительности необоснованные спекуляции о том, что к предполагаемой операции по вывозу привело обращение президента с наиболее деликатной разведывательной информацией», – говорится в заявлении ЦРУ.

Ранее Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, работавшего на него с апреля прошлого года. Отставка Болтона произошла на фоне скандала, связанного с обнародованием информации об эвакуации из России «ценного агента» США, работавшего в российском правительстве. Имя осведомителя не называлось, но один из собеседников телеканала CNN говорил, что решение было принято после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Разведка США опасалась, что администрация американского лидера может способствовать разоблачению шпиона.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» предположил, что в материале CNN идет речь об Олеге Смоленкове. Согласно данным Daily Storm, в 2017 г. работавший в администрации президента России Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Информацию о том, что речь идет о Смоленкове, подтвердил источник «Коммерсанта» в госорганах США. По данным The New York Times, шпион сыграл важную роль в расследовании ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы в 2016 г. Именно он помог спецслужбе сделать вывод о том, что ответственным за вмешательство был президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Смоленков действительно работал в администрации президента. На вопрос о том, был ли он агентом иностранных спецслужб, Песков ответил, что не может это подтвердить, поскольку не знает этого. Представитель Кремля отметил, что Смоленков не посещал совещаний с участием Владимира Путина, его должность этого не предполагала.