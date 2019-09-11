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Парфюмеры сообщили о срыве эксперимента по маркировке духов

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды, утвержденный правительством, так и не начался. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания, прошедшего 1 августа в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Издание ознакомилось с копией этого документа. Эту информацию изданию подтвердили представители парфюмерных ассоциаций.

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, «Рив Гош» и др.) Илья Дмитриев на совещании объяснил срыв сроков отсутствием необходимого программного обеспечения и требований к работе с ним. Их до 15 июля должен был разработать оператор системы по маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Один из участников РПКА добавил, что рабочая группа при ЦРПТ, в которую входят участники отрасли, уже получает описания и рекомендации Минпромторга для начала отладки бизнес-процессов. Но ведомство так и не утвердило рекомендации для проведения эксперимента. Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов в свою очередь заявил изданию, что эксперимент «находится в активной фазе», в нем уже 160 участников.

Духи и туалетная вода входят в список товаров, которые должны маркироваться QR-кодами с 1 декабря. До этого срока с 1 июля по 30 ноября должно пройти тестирование системы маркировки. Парфюмерная отрасль неоднократно критиковало инициативу. Введение маркировки усложнит бизнес-процессы, предупреждал представитель Faberlic Владислав Даванков. Oriflame заявляла, что это может вызвать «существенный рост цен». Парфюмеры предупреждали также, что из-за маркировки с рынка могут пропасть пробники духов: «потому что нереально все это маркировать», объяснял заместитель директора по логистике сети «Л’Этуаль» Андрей Кривенцев.