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Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию соответствующего письма Gett в антимонопольное ведомство.

По мнению Gett, сделка усилит доминирование «Яндекс.Такси» на рынке, позволив компании наращивать стоимость поездок и снижать доходы водителей. «Мы расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих», — заявил газете гендиректор Gett Максим Жаворонков.

ФАС подтвердила получение письма Gett и пообещала изучить критику. Ведомство опубликовао информацию о продлении срока рассмотрения сделки. «Все лица вправе представить позицию о предполагаемом влиянии сделки на конкуренцию», — пояснил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.

«Яндекс.Такси» объявило, что планирует купить основную часть бизнеса своего конкурента, 15 июля. В ее ходе акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси», а также $71,5 млн при выполнении KPI. По итогам сделки 56,2% акций компании будет принадлежать «Яндексу», 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам. На сделку может потребоваться около $187 млн – в такую сумму оценивается покупка программного обеспечения (ПО) и колл-центров сервиса «Везет». Предполагается, что ее удастся закрыть до конца года в случае одобрения ФАС. «Яндекс.Такси» подало в ФАС соответствующее ходатайство 18 июля.