Новости
Бизнес
Новости

Правительство компенсировало нефтяникам 140 млрд рублей из-за сдерживания цен на бензин

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Объем компенсации нефтяникам по механизму обратного акциза для сдерживания роста цен на бензин в первом полугодии 2019 г. составил около 140 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.

«За первые пять месяцев это было больше 120 млрд руб., за полгода эта цифра приближалась к 140 млрд руб.», – отметил он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы о том, какую компенсацию получили нефтяники в рамках механизма сдерживания цен на топливо.

Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива для сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке. В 2020 г. формула компенсации изменится, и государство будет возвращать нефтяникам 68 и 65% этой разницы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Греф не исключил третье за год снижение ставок Сбербанка по ипотеке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк до конца 2019 г. может еще раз снизить ставки по ипотеке. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс».

«Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года возможно еще небольшое снижение», — отметил он. Греф уточнил, что в этом году ставки уже снижались.

Сбербанк дважды снижал ипотечные ставки в этом году. В первый раз это произошло в конце мая — они были уменьшены на 0,3–0,6 п. п. – до 10,8% для кредитов на готовое жилье и до 10,6% годовых по ипотеке на новостройки при наличии полиса страхования жизни. Эти ставки действовали для тех, кто не получает зарплату на карту Сбербанка и не пользуется электронной регистрацией ипотеки.

Во второй раз кредитная организация снизила ставки в августе. Она объявила, что снижение составит 0,5 процентного пункта (п. п.). Кроме того, банк увеличил скидку для участников зарплатных проектов Сбербанка.

6 сентября ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку — на 0,25 п. п. до 7%.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Мишустин рассказал о росте налоговых поступлений

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По итогам восьми месяцев 2019 г. в консолидированный бюджет России поступило более 15 трлн руб. налоговых поступлений, что на 10,9% больше, чем годом ранее, в федеральный бюджет – 8,3 трлн руб., что на 10,6% превышает аналогичный прошлогодний показатель, говорится в пресс-релизе Федеральной налоговой службы.

На заседании коллегии руководитель ведомства Михаил Мишустин отметил высокие темпы поступлений основных налогов. В частности, поступления от налога на прибыль выросли на 20% до 3,3 трлн руб., от НДС – на 17,1% до 2,6 трлн руб., от НДФЛ – на 8,4% до 2,5 трлн руб., НДПИ – на 10,8% до 4,2 трлн руб. Поступления по страховым взносам также сохраняют высокие темпы роста. В отчетном периоде поступило 4,5 трлн руб. страховых взносов, что на 9,6% больше показателя прошлого года. В Пенсионный фонд поступило около 3,5 трлн руб. (+9%).

Ранее департамент финансов города Москвы сообщил, что по итогам первого полугодия прирост налоговых доходов в бюджет города составил составил 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в отчетном периоде в бюджет города поступило 1,3 млрд руб.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Володин попросил предоставить данные о зарплатах рядовых преподавателей вузов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время правительственного часа в нижней палате попросил министра науки и высшего образования Михаила Котюкова предоставить депутатам данные о зарплате преподавательского состава вузов без учета более высоких зарплат ректоров, проректоров, деканов и заведующих кафедрами, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в настоящее время средняя зарплата считается в среднем по вузу, хотя в некоторых учебных заведениях ректор получает в десятки раз больше, чем кандидат наук или доцент. Если зарплата преподавательского состава ниже средней зарплаты, то «необходимо будет принять решение», подчеркнул Володин.

Костюков пообещал предоставить такую информацию, отметив, что сейчас возвращаются старые ограничения на разброс зарплат – чтобы зарплата ректоров была не более чем в восемь раз больше средней в коллективе.

Володин попросил предоставить данные в разрезе каждого вуза, назвав это сигналом ректорам. По его словам, зарплата ректора бывает в разы больше, чем зарплата министра. «Бывает настолько много, что если здесь [в Госдуме] сейчас эти цифры будут звучать, мы знаем, какая будет реакция», – сказал спикер. Все обсуждают зарплаты министров, депутатов, но у многих сотрудников высшей школы зарплаты «в десятки раз выше», отметил также Володин. Это обосновано, если они делают много для страны или изобрели то, что продвигает страну и прогресс, но отрываться от коллектива нельзя, заключил он.

Накануне, 10 сентября, историк Аскольд Иванчик, преподаватель исторического факультета МГУ, сообщил, что руководство факультета сократило всех совмещающих преподавателей и предложило им продолжать работу лишь при согласии на «нулевую зарплату». Он уточнил, что зарплата таких лекторов и раньше «была символической» и выплачивалась для того, чтобы официально включить их в список сотрудников факультета. Иванчик добавил, что ему предложили работать по такой же схеме, то есть «читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе». По его словам, он согласился, поскольку преподавал в МГУ не из-за денег.

И. о. декана факультета Лев Белоусов через представителя заявил, что высказывание Иванчика не соответствует реальному положению. По его словам, совместители получают зарплату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. Иванчик, указал Белоусов, в начале учебного года не встречался с руководством факультета и ему не предлагали читать лекции.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против Порошенко и Климкина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина по подозрению в злоупотреблении ими служебным положением, сообщает издание «Украинские новости», ссылаясь на полученную от НАБУ информацию.

Дело было открыто еще 23 августа по решению суда, обязавшего НАБУ начать расследование по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Какие-либо подробности дела не раскрываются.

Ранее директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что Порошенко является фигурантом более 10 расследований уголовных преступлений. Он уже был допрошен в статусе свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском» и телеканала «Прямой». Бюро расследований также проверяет Порошенко на причастность к госизмене, злоупотреблению служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Песков ответил на критику ситуации в стране со стороны Серебренникова и Дудя

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Кремле обратили внимание на заявления журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на вручении премии «Человек года» журнала GQ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, нельзя определять настроение общества по высказываниям отдельных лиц на светских мероприятиях.

«Определенные точки зрения известны, мы видим, мы фиксируем это, принимаем во внимание. Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали люди очень талантливые и добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы», – так Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии GQ. Пресс-секретарь российского лидера призвал с уважением относиться ко всем премиям, но не преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий.

Накануне, получая премию в номинации «Лицо с экрана» от GQ, Дудь обратился со сцены к собравшимся и призвал не молчать о происходящих в стране политических событиях, о репрессиях, полицейском произволе и фальсификациях на выборах. В свою очередь Серебренников заявил, что людьми года следует назвать тех, кто «договорился об обмене заключенными... не дал посадить Ваню Голунова, тех, которые выходят и бьются за справедливость».

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Кремль прокомментировал отставку советника Трампа по нацбезопасности

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Присутствие или отставка какого-либо – даже столь высокопоставленного – чиновника (как советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон) не может каким-то серьезным образом повлиять на проектировки в американской внешней политике, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему, и об этом неоднократно говорил президент Путин, настроены на поиски выхода из того плачевного состояния, в котором по-прежнему находятся наши двусторонние отношения, но искать этот выход в одиночку мы не можем и не сможем. Это можно делать только вдвоем. И вот как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена», – сказал Песков.

Во вторник, 10 сентября, Трамп сообщил в Twitter об отставке Болтона, отметив, что не соглашался со многими его предложениями. Исполняющим обязанности помощника президента США по нацбезопасности назначен заместитель Болтона Чарльз Капперман. Новый советник будет назначен на следующей неделе.

Отставка Болтона произошла на фоне скандала, связанного с обнародованием информации об эвакуации из России «ценного агента» США, работавшего в российском правительстве несколько лет. Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» предположил, что в материале CNN идет речь об Олеге Смоленкове. Согласно данным Daily Storm, в 2017 г. работавший в администрации президента России Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Информацию о том, что речь идет о Смоленкове, подтвердил источник «Коммерсанта» в госорганах США.

Финансы
Новости

Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx. В частности, гонконгский холдинг предложил акционерам LSEG 20,45 фунта стерлингов за бумагу и по 2,495 новых акций HKEx. Сумма сделки оценивается приблизительно в 29,6 млрд фунтов ($36,6 млрд).

Стоимость обыкновенных акций LSEG по итогам торгов во вторник была на уровне 68,04 фунта, что на 22,9% меньше предложенной HKEx цены.

«Предлагаемое объединение укрепит оба бизнеса, позволит им лучше внедрять инновации на разных рынках и в разных регионах, а также предложит участникам рынка и инвесторам беспрецедентную глобальную рыночную связь», – говорится в пресс-релизе HKEx.

После объявления предложения акции LSEG подорожали на 15% до 78,26 фунта за бумагу.

HKEx – один из крупнейших финансовых холдингов, образованный в 2000 г. путем слияния операторов Гонконгской фондовой биржи (Hong Kong Exchanges), Гонконгской фьючерсной биржи (Hong Kong Futures Exchange) и Hong Kong Securities Clearing Company. Штаб-квартира холдинга находится в Гонконге. HKEx осуществляет торговлю и клиринг на рынках ценных бумаг и деривативов, с 2012 г. холдинг владеет Лондонской биржей металлов (LME).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

PDVSA открыла представительство в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Государственная нефтяная компания Венесуэлы (PDVSA) открыла представительство в Москве в соответствии с российским законодательством, передают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо. По его словам, PDVSA зарегистрировала юридическое лицо в России. На прошлой неделе министр финансов Венесуэлы посетил московский офис PDVSA, сообщил Кеведо. По его словам, сам он собирается приехать в Россию с рабочим визитом в октябре.

Ранее в июле Кеведо заявил, что российская сторона попросила PDVSA зарегистрировать юрлицо в соответствии с российским законодательством. По его словам, уже на тот момент фактически офис в Москве открылся. Штат офиса составляет десять человек, говорил он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в марте дал поручение перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву из-за санкций США. 22 марта в Москву приехала рабочая группа для поиска подходящего помещения.

В конце января США ввели санкции против PDVSA и и ее американской дочерней компании Citgo Petroleum. Американский минфин сообщал, что активы компании на $7 млрд заморожены, сделки с ними запрещены. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. Условием для снятия санкций Вашингтон назвал уход Мадуро и объявление новых выборов. В начале июня минфин США ужесточил санкции в отношении PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Эти вещества необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке. Заменить их может частичная переработка сырья.

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК: бывшие акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшие акционеры ЮКОСа обвинили российские власти в заключении нескольких секретных сделок со свидетелями по международному делу, которое тянется с 2005 г., пишет РБК. Российской стороне необходимо было, чтобы свидетели дали выгодные для России показания, считают экс-акционеры ЮКОСа. Во второй половине сентября (23–24 и 30 сентября) в суде в Гааге состоятся слушания по международному делу ЮКОСа, рассказал РБК представитель GML, представляющей интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. 9 сентября это подтвердил Международный центр правовой защиты (МЦПЗ), представляющий интересы России. Решение Апелляционного суда Гааги по жалобе экс-акционеров, пытающихся оспорить отказ международного арбитража взыскать с России $50 млрд компенсации, может быть вынесено в 2020 г.

По информации РБК, ознакомившегося с поданными в суд документами, на 643 страницах офшорные структуры Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum (владели 70,5% ЮКОСа) пытаются обосновать позицию экс-акционеров по пяти пунктам: необходимость применения целиком Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), подписанного Россией в 1994 г., но не ратифицированного; необходимость признания легитимными иностранных инвесторов, защищенных ДЭХ; необходимость признания верным расчет убытков, которые ранее получили экс-акционеры из-за действий России (Россия утверждает, что им неоправданно присудили не менее $21,7 млрд); необходимость признания ключевого аргумента России о незаконной приватизации ЮКОСа неубедительным; недобросовестное поведение России на судебном процессе (сокрытие улик, дезинформация, предоставление ненадежных свидетелей).

Бывшие акционеры ЮКОСа считают, что российская сторона якобы имеет «нечестные отношения» с несколькими свидетелями: экс-руководителем правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым, бывшим директором трастовой компании RTT Гитасом Анилионисом, «старшим специалистом» той же компании Аркадием Захаровым, бизнесменом Евгением Рыбиным (потерпевший в деле экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина) и полковником юстиции, следователем Сергеем Михайловым.

Россия еще в июне ответила на все претензии, указанные в новых документах, а позже еще и Гаагскому суду представила несколько дополнительных заключений от российских и международных экспертов, заявил РБК руководитель МЦПЗ Андрей Кондаков. По его словам, бывшие акционеры ЮКОСа подали свой документ с грубыми процедурными нарушениями. «Домыслы мы не комментируем... Невольно хочется ответить фразой юкосовцев из их же документа: «Все это старое вино, разлитое в новые бутылки», – так Кондаков прокомментировал предположения о тайных сделках России со свидетелями.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд предложил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Судья Мещанского суда Москвы предложила вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении, которое содержит противоречащие сведения о значимых обстоятельствах, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. «Ваша честь, я целиком полагаюсь на ваши знания и вашу квалификацию. Если вы видите такой выход из этой ситуации, то пусть будет так. С первых дней этого дела нам шили это дело, говоря, что такого еще не было», – заявил в суде создавший студию режиссер Кирилл Серебренников (цитата по ТАСС).

Судья предложила вернуть дело после рассмотрения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как «развал позиции обвинения». Адвокаты и подсудимые одобрили предложение судьи, заявив о невиновности и попросив вынести оправдательный приговор. Обвинение выступило против возврата дела. «Суд не привел никаких аргументов в пользу такого решения. Если же основанием были результаты повторной комплексной экспертизы, то сторона обвинения планировала дать ей свою оценку и вызвать на допрос проводивших ее экспертов», – заявил гособвинитель.

Мещанский суд Москвы 25 октября прошлого года начал рассматривать по существу дело Серебренникова, продюсеров студии Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры Софьи Апфельбаум. Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Дело в отношении бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой было выделено в отдельное производство после признанию ею вины. Позже оно было возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений.

По информации следствия, в 2011 г. режиссер создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». В 2011–2014 гг. Минкультуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта Серебренниковучредил автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия». Ее сотрудники занимались подготовкой мероприятий в рамках проекта «Платформа». Следствие считает, что за время работы проекта было похищено более 130 млн руб., выделенных из госбюджета. Адвокаты подсудимых утверждают, что выделенные государством деньги были потрачены на нужды проекта, а ущерб определен ошибочно.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food на сумму около 2 млн руб., говорится на сайте ведомства. «В отношении виновных лиц вынесено 16 постановлений о назначении штрафов», – отмечается в сообщении.

С 11 июля по 1 августа этого года было зарегистрировано 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди офисных сотрудников бизнес-центров в 8 административных округах Москвы, напомнили в Роспотребнадзоре. Эти случаи связаны с покупкой продукции в торговых автоматах и кафе Healthy Food. Из числа заболевших 38 человек были госпитализированы, у 66 пожаловавшихся на самочувствие был обнаружен сальмонеллез. Всего пострадали более 90 человек. На сегодняшний день вспышка заболевания локализована, новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано, уточнили в Роспотребнадзоре.

Сотрудники Роспотребнадзора после массового отравления провели проверку комбината компании и выявили многочисленные нарушения (просроченная продукция, немаркированное сырье, увеличенные сроки годности, будущие даты выпуска). Во время расследования ведомство приостановило работу комбината на юго-востоке Москвы, закрыло два кафе, опечатало 48 вендинговых автоматов. Всего из оборота было изъято и уничтожено около 3 т сырья и готовой продукции. 1 августа Гагаринский суд Москвы признал сеть виновной в совершении административного правонарушения в соответствии со ст. 6.6 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), обязав Healthy Food устранить нарушения.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow