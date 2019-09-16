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Новак: из-за взрывов в Саудовской Аравии не нужны экстренные меры в рамках ОПЕК+

Россия не видит необходимости в принятии экстренных мер в рамках сделки ОПЕК+ из-за ситуации с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии и резким сокращением ее добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

«На самом деле, сейчас все зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги, и после этого можно будет понимать масштаб влияния на объемы добычи и поставки», — сказал он. Новак пояснил, что планирует обсудить ситуацию по телефону с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом.

По его мнению, в мире достаточно запасов, чтобы в среднесрочной перспективе компенсировать недостаток нефти. Но многое будет зависеть от того, на какой период Саудовская Аравия сократит добычу нефти.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти в Саудовской Аравии. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

После атаки на нефтяные объекты биржевые цены на нефть показали рекордный рост на открытии торгов. Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов $71,95 против $60,22 по итогам пятницы (+19%). Позже цены стабилизировались. По состоянию на 9.27 мск, согласно данным торгов на ICE, смесь марки Brent торгуется по $66,38/барр., WTI – до $59,83/барр.