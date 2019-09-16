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Новак: из-за взрывов в Саудовской Аравии не нужны экстренные меры в рамках ОПЕК+

Ведомости
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Россия не видит необходимости в принятии экстренных мер в рамках сделки ОПЕК+ из-за ситуации с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии и резким сокращением ее добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

«На самом деле, сейчас все зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги, и после этого можно будет понимать масштаб влияния на объемы добычи и поставки», — сказал он. Новак пояснил, что планирует обсудить ситуацию по телефону с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом.

По его мнению, в мире достаточно запасов, чтобы в среднесрочной перспективе компенсировать недостаток нефти. Но многое будет зависеть от того, на какой период Саудовская Аравия сократит добычу нефти.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти в Саудовской Аравии. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

После атаки на нефтяные объекты биржевые цены на нефть показали рекордный рост на открытии торгов. Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов $71,95 против $60,22 по итогам пятницы (+19%). Позже цены стабилизировались. По состоянию на 9.27 мск, согласно данным торгов на ICE, смесь марки Brent торгуется по $66,38/барр., WTI – до $59,83/барр.

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Финансы
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Валюты стран – экспортеров нефти растут после терактов в Саудовской Аравии

Ведомости
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Курсы валют стран, экспортирующих нефть, выросли на утренних торгах в понедельник после того, как в субботу из-за нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии ее добыча сократилась вполовину – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Канадский доллар вырос на 0,4% до 1,3233 за доллар США, норвежская крона – на 0,5% до 8,9363 за доллар США, сообщает Reuters. Обе страны экспортируют нефть, поэтому можно ждать увеличения их поставок на фоне сокращения экспорта из Саудовской Аравии. Также их компании выиграют от роста цен на нефть, которая в начале торгов в понедельник подорожала почти на 20% (затем, правда, цены скорректировались и теперь растут на 9%).

Подорожание нефти естественным образом привело к росту курсов норвежской кроны и канадского доллара, «наверное, мы увидим и более положительное отношение к рублю позднее», когда начнутся торги им, сказал Reuters Крис Уэстон, начальник аналитического отдела брокерской компании Pepperstone Group в Мельбурне.

Также укрепились валюты, традиционно считающиеся убежищами во времена нестабильности: курс иены вырос на 0,3%, швейцарского франка – на 0,4%.

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Политика
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Кремль прокомментировал рекордный рост биржевых цен на нефть

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подорожание нефти из-за взрывов в Саудовской Аравии. «Безусловно он [рынок] сейчас подвержен влиянию этого события», – сказал он.

На вопрос, нужно ли России увеличивать нефтедобычу, чтобы сбить цены, Песков сказал: «Сначала нужно дождаться, Саудовская Аравия говорит, что в самое ближайшее время будет восстанавливать объекты, поэтому нужно дождаться, как это получится, а дальше очень внимательно следить за развитием событий на нефтяном рынке».

Обсуждения атаки на энергообъекты в Саудовской Аравии нет в повестке сегодняшнего саммита Россия – Турция – Иран, но лидеры могут обсудить эти события в беседе, сказал журналистам Песков: «Отдельно это не планируется, но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам, можно предположить, что эта тема будет затронута».

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти в Саудовской Аравии. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

После атаки на нефтяные объекты биржевые цены на нефть показали рекордный рост на открытии торгов. Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов $71,95 против $60,22 по итогам пятницы (+19%).

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Бизнес
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Сбербанк запустил сервис снятия наличных в сети «Вкусвилл»

Ведомости
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Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл», пишет РБК. Отмечается, что сервис запущен в 51 магазине в Санкт-Петербурге и в восьми магазинах Москвы и Московской области. Как сообщил представитель «Вкусвилла», планируется подключить к проекту все магазины сети (около 1000) до конца 2019 г.

Пока услуга будет доступна держателям карт Mastercard и Visa, выпущенных любыми российскими банками. «Сервис для карт «Мир» будет реализован позднее, до конца года», уточнили в Сбербанке.

«Вкусвилл» в последний год начал развиваться за пределами родного московского рынка. Его магазины открылись в Петербурге, Белгороде, Брянске, Воронеже, Казани, Курске, Липецке, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах. Всего в сети ритейлера около 1000 точек. Сеть «Вкусвилл» планируется также развивать в Европе и Китае. Ранее сообщалось, что сеть ожидает роста выручки в этом году примерно на 60%.

Кроме того, «Вкусвилл» может стать первым российским ритейлером, выходящим на IPO после сети гипермаркетов «Лента», которая разместила акции на Лондонской бирже в 2014 г. Проведение IPO возможно в начале 2021 г.

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Экономика
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«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс

Ведомости
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Россия и Белоруссия договорились об объединении налоговых систем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на программу действий двух стран по реализации положений договора о создании Союзного государства. Подлинность документа изданию подтвердил источник в аппарате Белого дома. Документ согласовали с возможностью незначительных изменений российский премьер Дмитрий Медведев и председатель белорусского правительства Сергей Румас.

Согласно документу, Россия и Белоруссия готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор – планируется сохранить два центральных банка. Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом программа действий не описывает изменения в сфере обороны, госбезопасности, судебной и правоохранительной, образования, здравоохранения и науки.

Как отмечет газета, к концу 2020 г. планируется подготовить шаги по реализации программы на законодательных уровнях, а начать работу по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 г. Из документа следует, что Россия и Белоруссия планируют частичную экономическую интеграцию на уровне не менее чем в Евросоюзе. По ряду вопросов такая интеграция свойственна конфедеративным или даже федеративным государствам, отмечает издание.

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Бизнес
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Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.

«В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут повлиять на цены на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва», – написал он. По словам Трампа, объем нефти будет определен позже.

За историю США президенты только три раза отдавали распоряжение использовать стратегический резерв. В 1991 г. это сделал президент Джордж Буш-старший во время операции «Буря в пустыне», когда была резко нарушена нефтедобыча Кувейта и Ирака. В 2005 г. резерв использовал Джордж Буш-младший, когда из-за урагана «Катрина» были нарушены производство и транспортировка нефти в Мексиканском заливе. Последний раз стратегический резерв использовался Бараком Обамой в 2011 г. Это было частью мер Международного энергетического агентства по выпуску на рынок дополнительной нефти в период гражданской войны в Ливии.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое – на 5,7 млн барр. в сутки. Саудовская Аравия – второй по величине производитель нефти в мире после США и крупнейший экспортер. В прошлом году компания экспортировала 7,1 млн барр. в день.

Из-за этого цены на нефть марки Brent выросли на открытии торгов более чем на 19%, следует из данных ICE. Такого роста на открытии торгов не было с 1988 г., когда началась торговля нефтяными фьючерсами. Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов $71,95 против $60,22 по итогам пятницы. По состоянию на 7.00 мск цена стабилизировалась на уровне $66,25.

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Бизнес
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Биржевые цены на нефть показали рекордный рост на открытии торгов

Ведомости
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Цены на нефть эталонной марки Brent выросли на открытии торгов более чем на 19% после решения властей Саудовской Аравии сократить вдвое на неопределенное время добычу нефти, следует из данных ICE. Баррель Brent с поставкой в ноябре стоил на открытии торгов $71,95 против $60,22 по итогам пятницы.

Агентство Bloomberg указывает, что это рекордный на открытии торгов рост цен на нефть с 1988 г., когда началась торговля нефтяными фьючерсами. Существенно подскочили котировки и нефти марки WTI – до $64,4 за баррель против $54,85 на закрытии в пятницу.

По данным на 2 часа ночи по московскому времени, цена Brent немного скорректировалась – баррель стоил $68,18, баррель WTI – $60,84.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое – на 5,7 млн барр. в сутки. Саудовская Аравия – второй по величине производитель нефти в мире после США и крупнейший экспортер. В прошлом году компания экспортировала 7,1 млн барр. в день.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В Йемене с августа 2014 г. продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В марте 2015 г. к конфликту подключилась международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Операцию Эр-Рияда против хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. Позже к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Финансы
Новости

Авен назвал условие своего отъезда из России

Ведомости
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Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования. «Только уголовное преследование [может вызвать такую мысль]. Кроме этого – ничего», – сказал Авен в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По словам банкира, у него не было периодов, когда он хотел бы собрать чемодан и уехать из России. При этом он отметил, что когда-то раньше год работал в Вене и везде чувствует себя спокойно.

Авен рассказал, что родился и вырос в Москве, поэтому с этим городом у него связано много воспоминаний. «Это очень специальное чувство, когда в общем всех знаете, когда с кем-то учились в школе, с кем-то учились в университете», – сказал предприниматель, подчеркнув, что в Москве он чувствует себя наиболее комфортно.

В интервью Авен также рассказал о своих встречах с президентом Владимиром Путиным, которые, по его словам, проходят два-три раза в год. «Это касается только макроэкономики, на самом деле, только банковской сферы. В общем, мы за нее не выходим», – сказал Авен. Он отметил, что раньше встречи были чаще.

Бизнес
Новости

Песков назвал тревожным событием атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Ведомости
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Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», – заявил он, отметив, что президент, «разумеется, в курсе этих событий».

По словам Пескова, саудовская сторона не обращалась за помощью к России и другим странам. «Неизвестно, нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями», – пояснил пресс-секретарь.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Бизнес
Новости

Аналитики спрогнозировали нефть по $100 после атаки на Саудовскую Аравию

Ведомости
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Цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник и могут дойти до $100 за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу после атаки на ее нефтяные объекты. Об этом говорят опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.

Так, Боб Макнелли из Rapidan Energy считает, что цены на нефть подскочат минимум на $15–20 за баррель в течение недели, а если Эр-Рияду не удастся ликвидировать последствия атаки дронов в течение 30 дней, то стоимость нефти может превысить $100.

Грег Ньюман из Onyx Commodities ждет, что фьючерсы на Brent вырастут на $2 за баррель при открытии торгов в понедельник и закроются повышением на $7–10. Кристиан Малек из JPMorgan полагает, что цены вырастут на $3–5 за баррель в краткосрочной перспективе. В течение следующих трех месяцев он ожидает рост цен до $80–90 за баррель.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. По данным Reuters, восстановление может занять несколько недель.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Bloomberg узнал о планах Джонсона проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, запрещающий выход страны из Евросоюза без соглашения (так называемый «жесткий» Brexit), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник агентства, Джонсон на запланированной на 16 сентября встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пообещает сделать все для того, чтобы сохранить сделку с Евросоюзом и провести ее через парламент до 31 октября. Однако премьер не намерен просить об отсрочке: он будет придерживаться позиции, согласно которой страна в любом случае выйдет из ЕС в последний день октября. Также Джонсон намерен отклонить любое предложение об отсрочке, которое может быть сделано на предстоящем саммите ЕС, пишет Bloomberg.

В понедельник, 9 сентября, в Великобритании вступил в силу закон, согласно которому британское правительство обязано попросить Евросоюз об отсрочке Brexit, если к 19 октября Лондон и Брюссель не подпишут соглашение.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта текущего года. Однако британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit, который был согласован бывшим премьером Терезой Мэй с Брюсселем. В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit, чтобы избежать жесткого варианта. Новая дата выхода назначена на 31 октября.

Борис Джонсон стал премьером Великобритании

Технологии
Новости

Государство раздаст 2,3 млрд на съемки иностранных фильмов и сериалов в России

Ведомости
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Программа рибейтов, предусматривающая компенсацию иностранным продюсерам части затрат на съемки в России, заработает уже осенью, до конца года продюсеры получат 70 млн руб. Об этом сообщила руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра (станет оператором программы и будет распределять субсидии) Евгения Данильченко, выступая на проходящем в Санкт-Петербурге форуме Международной ассоциации кинокомиссий Cineposium.

Этот форум впервые прошел в России, его организаторы – Российский офис кинокомиссий и Ростуризм. Его проведение приурочено к введению в России рибейтов. Этот механизм компенсаций расходов на съемки призван привлечь иностранных продюсеров, что, в свою очередь, способствует развитию местной инфраструктуры, кинопроизводства и туризма.

В 2020 г. на рибейты из федерального бюджета будет выделено 700 млн руб., а в 2021 г. – уже 1,5 млрд руб., отметила Данильченко. Таким образом будущий оператор программы официально подтвердил озвученный ранее главой Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергеем Сельяновым размер поддержки зарубежных кино- и сериальных проектов.

Между странами сегодня уже существует конкуренция за то, чтобы именно к ним приехали съемочные группы, заявил на Cineposium британский продюсер Иэн Смит (фильмы «Пятый элемент», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Планета обезьян»). «Налоговая среда в тех или иных странах и регионах становится все более важным аспектом для кинопроизводства», – добавил он.

Проект постановления о рибейтах внесло в правительство в июне Минэкономразвития. Документ предусматривает выплаты от 30 до 40% расходов на съемки зарубежных кинопроизводителей на территории России. Получать эти деньги смогут только российские партнеры иностранных кинокомпаний и телеканалов, так как Бюджетный кодекс выплаты субсидий нерезидентам запрещает.

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