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РБК узнал об исполнении просьбы Грефа к Путину по Антипинскому НПЗ

Курирующий нефтяную отрасль вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений, которые принадлежат Антипинскому НПЗ. Об этом РБК рассказали два источника, близких к одному из профильных министерств.

Речь идет о месторождениях в Оренбургской и Самарской областях – Воронцовском, Гремячевском и Могутовском, которые Антипинский НПЗ выиграл на конкурсе в 2015 г. Козак поручил убрать обременение в лицензиях, обязывающее владельца месторождения перерабатывать добываемую нефть только на этом заводе, сообщили собеседники издания.

Представители Козака, Минэнерго и Сбербанка отказались от комментариев. Представитель Минприроды не ответил на запрос. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решений на этот счет не принималось.

С просьбой изменить условия лицензий на месторождения, принадлежащие Антипинскому НПЗ, в июле обратился в письме к президенту Владимиру Путину предправления Сбербанка Герман Греф. Как отмечал Греф в письме, по подсчетам Сбербанка, схема, по которой владелец месторождения должен перерабатывать добываемую нефть только на Антипинском НПЗ, приведет к $100–120 млн убытков в год. Предправления предложил добытую на месторождениях Антипинского НПЗ нефть по своп-контрактам обменивать на нефть с месторождений в Западной Сибири. Помимо этого Греф просил «рассмотреть возможность» увеличить обратный акциз Антипинскому НПЗ при закупках нефти.

Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС советовали Козаку отклонить просьбы Грефа, писал «Коммерсантъ».

До мая этого года Антипинский НПЗ принадлежал группе «Новый поток» Дмитрия Мазурова. После получения Сбербанком контроля над предприятием он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar. Мазуров в июле был арестован на два месяца по делу о возможном хищении кредита Сбербанка.