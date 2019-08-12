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Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ

Ведомости
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Минэнерго, Минфин,  Минприроды и ФАС посоветовали вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить просьбы президента Сбербанка Германа Грефа о льготах для Антипинского НПЗ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада Минэнерго в правительство. О письме Грефа президенту Владимиру Путину с просьбой помочь находящемуся на грани банкротства НПЗ стало известно в конце июля. Путин поручил Козаку оценить целесообразность такого шага.

Чиновник и два человека, близких к акционерам предприятия, рассказывали «Ведомостям», что Греф просил увеличить Антипинскому НПЗ региональную надбавку к обратному акцизу на нефть с 10 до 50%. По данным «Коммерсанта», Минфин и Минэнерго сочли преференции излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам федерального бюджета в 24 млрд руб. в год. Ведомства напомнили, что в конце июля правительство уже помогало финансово НПЗ — выдало ему льготы на 10 млрд руб. на следующие два года в виде обнуления акциза на авиакеросин.

ФАС и Минприроды раскритиковали и другую просьбу Грефа — изменить условия лицензии на месторождения в Оренбуржье, находящихся на балансе НПЗ, пишет «Коммерсантъ». По мнению чиновников, это несет риски нарушения антимонопольного законодательства. По данным «Ведомостей», Греф просил Путина разрешить своп-операции на добытую нефть под национальным парком «Бузулукский бор». Когда Роснедра выдавали лицензии на разработку этих участков, то одним из условий было перерабатывать добытую нефть на Антипинском НПЗ. Сбербанк подсчитал, что такая схема приведет к $100–120 млн убытков в год. Греф предлагал добытую на месторождениях Антипинского НПЗ нефть по своп-контрактам обменивать на нефть с месторождений в Западной Сибири, утверждал собеседник «Ведомостей».

Представители всех ведомств отказались комментировать «Коммерсанту» содержание доклада в правительство.

Антипинский НПЗ через кипрский офшор Vikay на 80% принадлежит азербайджанской Socar и Сбербанку. Общая задолженность завода перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд, говорили четыре собеседника «Ведомостей», близких к предприятию. В мае предприятие обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. НПЗ после трехмесячного простоя запустили 18 июля.

Новости СМИ2
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Росатом предложил Кремлю наградить погибших при испытаниях ракеты

Ведомости
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Росатом направил в администрацию президента России предложение о награждении государственным наградами пяти своих сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, сообщил директор Российского Федерального ядерного центра (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». входит в «Росатом») Валентин Костюков в интервью телеканалу города Сарова, где расположено предприятие.

В конце видеозаписи были также опубликованы имена погибших, все они сотрудники «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Это Алексей Вьюшин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. РБК со ссылкой на пресс-службу «Росатома» уточняет их должности и обязанности: Вьюшин  разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение, Коротаев – ведущий инженер-электроник отдела, Липшев – начальник научно-испытательной группы, Пичугин – инженер по испытаниям 1-й категории; Яновский – заместитель начальника научно-испытательного отделения.

Росатом 10 августа сообщил, что пять его сотрудников погибли из-за взрыва на военном полигоне в Архангельской области, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Взрыв произошел во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке.

По данным Министерства обороны, на полигоне проводились испытания жидкостного реактивного двигателя. По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, испытывали двигатель корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

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Бизнес
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Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга

Ведомости
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Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая. Об этом сообщает газета China Daily. Отмечается, что компания с 24 июля начала изымать из продажи и уничтожать всю партию одежды с неправильной картой.

В своем сообщении модный дом заявил, что глубоко сожалеет о случившемся. «Мы любим Китай и решительно уважаем его территориальный и национальный суверенитет», – заверил Versace.

Несмотря на извинения, из-за этой ошибки от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. В воскресенье она расторгла контракт с модным домом, который подписала в июне.

Это не первый случай, когда итальянский бренд по неосторожности вызвал недовольство китайской аудитории. В ноябре прошлого года разгорелся крупный скандал с Dolce & Gabbana. Он начался после того, как в официальных аккаунтах бренда в соцсетях появился видеоролик, на котором китайская модель палочками ест итальянские блюда. Бренд обвинили в сексизме и расизме. В результате компании пришлось отменить большое шоу в Шанхае, поскольку многие модели и знаменитости отказались в нем участвовать. Кроме того, некоторые крупные китайские торговые платформы сняли с продажи товары Dolce & Gabbana. После скандала модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения на китайском языке. Извинилась также модель, снявшаяся в скандальном ролике.

Как бренды оказывались в центре сексистских и расовых скандалов

Новости СМИ2
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Экономика
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Bloomberg предсказал России четвертое место в мире по международным резервам

Ведомости
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Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему международных резервов, куда включаются валюта, золото и специальные права заимствования, пишет Bloomberg. Агентство полагает, что это может произойти уже в ближайшее время и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.

За последние четыре года международные резервы России выросли на 45% до $518 млрд в июне. Показатели Саудовской Аравии, наоборот, снижаются – в июне международные резервы этой страны оценивались в $527 млрд. Из-за падения цен на нефть страна вынуждена тратить резервы на социальную сферу, отмечает Bloomberg. Россия же ограничивает расходы бюджета на фоне риска новых санкций.

Согласно прогнозу Bloomberg, международные торговые войны продолжат негативно влиять на рынок нефти, а значит, Эр-Рияд продолжит тратить международные резервы. В результате Саудовская Аравия в скором времени пропустит Россию на четвертое место в рейтинге стран по объему международных резервов. Лидирует в нем с большим отрывом Китай, второе и третье места занимают Япония и Швейцария.

С апреля нефть марки Brent потеряла в цене более 20%, сейчас баррель стоит примерно $57, что гораздо ниже показателя, который необходим большинству стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, для выполнения бюджета. При этом бюджет России планировался, исходя из цены в $40 за баррель, поэтому текущий уровень цен устраивает Москву.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
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СКР опроверг изъятие инсулина у обвиняемого в массовых беспорядках режиссера

Ведомости
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Следователи знали о наличии проблем со здоровьем у телережиссера Дмитрия Васильева, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). Там отмечается, что допрос Васильева проводился в соответствии с нормами закона. В частности, к нему допустили врачей скорой помощи, когда обвиняемый пожаловался на плохое самочувствие. При этом следователь не принимал решения об изъятии у Васильева препаратов, подчеркнул СКР.

43-летний режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан вечером 9 августа. По словам его адвоката, мужчину сразу же доставили в Следственный комитет, где допрашивали до четырех часов утра. За это время Васильеву, у которого диагностировали диабет, дважды вызывали скорую помощь. После этого режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав при этом, как утверждает адвокат, инсулин и глюкометр. В середине дня в субботу Васильева госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию.

В воскресенье суд должен был рассматривать вопрос об аресте режиссера, однако он не смог явиться на заседание. В связи с этим вопрос об аресте был отложен. Вечером обвиняемого выписали, хотя днем адвокат сообщал, что тот находится в тяжелом состоянии. СКР подчеркнул, что наличие диабета у Васильева не является препятствием для привлечения его к уголовной ответственности, так же как и не мешало ему участвовать в акции 27 июля.

Васильев обвиняется в участии в беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК). Ранее по этому делу были арестованы 11 человек, еще один объявлен в розыск. В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на ней были задержаны, по данным МВД, 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Новости СМИ2
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Политика
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«Медуза» нашла возможного автора Telegram-канала, выложившего данные протестующих

Ведомости
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В пятницу 9 августа, накануне митинга на проспекте Сахарова, в Telegram-канале «Товарищ майор», у которого почти 30 000 подписчиков, был опубликован документ с личными данным более 3000 человек. В подписи к нему утверждалось, что эти люди – сторонники Алексея Навального. Также говорилось, что штаб Навального сам по ошибке выложил всю базу в свой чат. Через некоторое время файл был удален.

Как выяснила «Медуза», в базу попали участники несогласованных акций 27 июля и 3 августа, люди, которые оставляли свои подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму, а также случайные люди. Команда Навального сообщила изданию, что никогда не вела базу своих сторонников или волонтеров в таком формате. Некоторые опрошенные «Медузой» люди отметили, что в базе содержатся данные, которые они оставляли полицейским при задержании на акциях протеста. В частности, один человек сказал, что в документе указан выдуманный адрес, который он сказал полиции. Другие заметили, что данные совпадают с теми, которые они давали при покупке sim-карты. Например, журналистка Нина Абросимова, которая освещала митинг 27 июля, обнаружила в базе свою мать, на которую зарегистрирован ее номер мобильного.

«Медуза» разыскала человека, который ранее был администратором «Товарища майора». По данным издания, им оказался некий Виталий Тайсаев. В своих социальных сетях он указал, что работает в медиа и Telegram, занимается SMM-маркетингом. Связаться с ним по телефону «Медузе» не удалось, в переписке Тайсаев заявил корреспонденту, что сейчас не имеет отношения к каналу, но «продвигал его в 2017 г. месяца два под запрос».

На вопрос, почему к аккаунту привязан его номер телефона, мужчина ответил, что, возможно, передал заказчику ту sim-карту. Тайсаев сказал, что, по его информации, канал «Товарищ майор» перепродавался два раза, но кто его нынешний владелец, он не знает. Тех, по чьему заказу он администрировал «Товарища майора», Тайсаев тоже назвать не смог, но предположил, что это могут быть люди «из какой-то околокремлевской тусовки».

Позже в беседе с интернет-изданием Baza Тайсаев рассказал, что в 2017 г. к нему обратились с просьбой поразвивать Telegram-канал некие «люди, связанные с правительством, с властью». Назвать имена заказчиков он категорически отказался.

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Политика
Новости

Суд отказал в аресте телережиссера Васильева по делу о массовых беспорядках

Ведомости
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Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках – телережиссера Дмитрия Васильева, который после задержания попал в реанимацию. Трансляцию из зала суда вела «Медиазона».

Об аресте Васильева ходатайствовало следствие, однако на суде следователь попросил отложить заседание из-за отсутствия обвиняемого. Васильев накануне был госпитализирован из-за приступа диабета. Прокурор настаивал на том, что рассмотреть вопрос об аресте можно из без обвиняемого. Защита выступала против заочного ареста. Судья вернула ходатайство следствию, отказавшись рассматривать его без обвиняемого, однако отметила, что оно может быть подано повторно.

43-летний режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан вечером 9 августа. Его доставили в Следственный комитет, где допрашивали до четырех часов утра. За это время мужчине, у которого диагностировали диабет, дважды вызывали скорую помощь. После этого режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав при этом инсулин и глюкометр. В середине дня в субботу Васильева госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию.

Васильев обвиняется в участии в беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК). Ранее по этому делу были арестованы 11 человек, еще один объявлен в розыск.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на ней были задержаны от 1074 до 1373 человек.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Бизнес
Новости

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Ведомости
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Bloomberg представил рейтинг богатейших династий на планете, в который вошли 25 семей с самым большим состоянием. В общей сложности они контролируют $1,4 трлн, пишет агентство.

Первую строчку в рейтинге заняла американская семья Уолтон, которой принадлежит сеть магазинов Walmart. Ее состояние оценивается в $190,5 млрд. В среднем Уолтоны, по подсчетам Bloomberg, зарабатывают $70 000 в минуту, $4 млн в час и $100 млн в день.

Второе и третье места также заняли семьи из США. На второй строчке оказалась семья Марс, владельцы одноименной кондитерской фабрики, с состоянием $126,5 млрд. Замыкает тройку лидеров семья Кох, управляющая промышленной корпорацией Koch Industries, с $125 млрд. Далее идут правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд ($100 млрд), владельцы парфюмерного дома Chanel Вертеймеры ($57,6 млрд) и модного дома Hermes Дюма ($53,1 млрд).

Российских семей в рейтинге Bloomberg нет. По данным Forbes, состояние самой богатой династии в России семьи Гуцериевых – составляет около $6 млрд.

Богатейшие семьи России по версии Forbes

Политика
Новости

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском потушили спустя полтора суток

Ведомости
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Пожарным удалось потушить огонь на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, пожар там начался во второй половине дня 9 августа. «Горение там ликвидировано. Проводятся работы, убеждаются в полной безопасности», – сказал журналистам руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин (его слова приводит «РИА Новости»).

За последнюю неделю на территории воинской части под Ачинском произошло два ЧП. Сначала 5 августа там случился пожар, который привел к взрывам снарядов. Огонь удалось потушить только спустя сутки. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 000 человек. Больше всего пострадала деревня Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери домов.

В пятницу 9 августа под Ачинском произошел новый взрыв после того, как в стеллаж с боеприпасами попала молния. После этого на складе снова вспыхнул пожар.

В общей сложности в результате двух ЧП пострадали 30 человек, один погиб, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Около десяти пострадавших были госпитализированы.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском

Политика
Новости

Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Ведомости
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поскольку Киев считает Крым территорией Украины, он настаивает на том, что российские чиновники должны согласовывать свои поездки на полуостров с украинскими властями. В сообщении МИДа Крым и Севастополь названы временно оккупированными территориями Украины.

Путин 10 августа посетил в Крыму международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки». Президента сопровождали глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В Москве и некоторых других городах России в это время проходили акции за честные выборы. В столице митинг на проспекте Сахарова собрал более 50 000 человек. Путин второй раз уехал из Москвы во время массовых протестов в городе. Две недели назад, 27 июля, когда в столице задержали 1373 человека, президент осматривал затонувшую во время войны подлодку на дне Финского залива.

Митинг в центре Москвы

Политика
Новости

«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве

Ведомости
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Согласно обновленным данным «ОВД-инфо», в центре Москвы 10 августа задержали 256 человек. Полиция накануне вечером сообщила о 136 задержанных. Однако в тот момент, когда сообщение МВД было опубликовано, задержания еще продолжались.

В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек. Акция была согласована с властями, поэтому на ней практически не было задержаний. Однако после митинга на проспекте Сахарова часть протестующих пошла в центр города, где и начались массовые задержания.

Акция за честные выборы проходила 10 августа не только в Москве, но в других городах России – Хабаровске, Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Иркутске, Самаре, Уфе.

Также в Санкт-Петербурге собралось около 200 протестующих, из них 79 были задержаны, передает «ОВД-инфо». Кроме того, проект сообщает о 13 задержанных в Ростове-на-Дону, двух – в Брянске и двух – в Сыктывкаре.

Задержания в центре Москвы

Политика
Новости

«ОВД-инфо» уточнило число задержанных в центре Москвы

Ведомости
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После митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы задержали 178 человек, сообщает «ОВД инфо». По последним данным МВД, число задержанных составляет 136 человек. Задержания в центре столицы происходили «за различные правонарушения во время несогласованной акции», пояснили в пресс-службе МВД.

Задержанных доставляют в ОВД «Даниловский», «Академический», «Очаково-Матвеевское», «Хорошево-Мневники», «Хамовники», «Бутырский», «Лосиноостровский», писала «Новая газета».

Задержания начались после окончания митинга на проспекте Сахарова. Акция протеста была согласована с московскими властями и проводилась в поддержку оппозиционеров, получивших отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Митинг начался в 14.00 мск и закончился в 16:30 мск. После окончания акции протеста полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись. Часть митингующих остались в центре Москвы.

По данным МВД, несмотря на дождь, на митинг пришли около 20 000 человек. К окончанию акции «Белый счетчик» насчитал 49 900 протестующих, позже проект сообщил, что на митинг могли прийти около 60 000 человек.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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