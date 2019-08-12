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Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ

Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС посоветовали вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить просьбы президента Сбербанка Германа Грефа о льготах для Антипинского НПЗ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада Минэнерго в правительство. О письме Грефа президенту Владимиру Путину с просьбой помочь находящемуся на грани банкротства НПЗ стало известно в конце июля. Путин поручил Козаку оценить целесообразность такого шага.

Чиновник и два человека, близких к акционерам предприятия, рассказывали «Ведомостям», что Греф просил увеличить Антипинскому НПЗ региональную надбавку к обратному акцизу на нефть с 10 до 50%. По данным «Коммерсанта», Минфин и Минэнерго сочли преференции излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам федерального бюджета в 24 млрд руб. в год. Ведомства напомнили, что в конце июля правительство уже помогало финансово НПЗ — выдало ему льготы на 10 млрд руб. на следующие два года в виде обнуления акциза на авиакеросин.

ФАС и Минприроды раскритиковали и другую просьбу Грефа — изменить условия лицензии на месторождения в Оренбуржье, находящихся на балансе НПЗ, пишет «Коммерсантъ». По мнению чиновников, это несет риски нарушения антимонопольного законодательства. По данным «Ведомостей», Греф просил Путина разрешить своп-операции на добытую нефть под национальным парком «Бузулукский бор». Когда Роснедра выдавали лицензии на разработку этих участков, то одним из условий было перерабатывать добытую нефть на Антипинском НПЗ. Сбербанк подсчитал, что такая схема приведет к $100–120 млн убытков в год. Греф предлагал добытую на месторождениях Антипинского НПЗ нефть по своп-контрактам обменивать на нефть с месторождений в Западной Сибири, утверждал собеседник «Ведомостей».

Представители всех ведомств отказались комментировать «Коммерсанту» содержание доклада в правительство.

Антипинский НПЗ через кипрский офшор Vikay на 80% принадлежит азербайджанской Socar и Сбербанку. Общая задолженность завода перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд, говорили четыре собеседника «Ведомостей», близких к предприятию. В мае предприятие обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. НПЗ после трехмесячного простоя запустили 18 июля.