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Акции «Роснефти» подорожали более чем на 3% после взрывов в Саудовской Аравии

Цена акций «Роснефти» выросла более чем на 3% на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 12:45 мск акции компании выросли в цене на 13,6 руб. (3,32%) до 423,65 руб. В течение дня после открытия торгов стоимость акций вырастала до 426,9 руб.

По мнению Citigroup, «Роснефть», имея возможность быстро наращивать добычу, находится в выгодном положении для того, чтобы получить выгоду от временного выбытия мощностей в Саудовской Аравии, передает Bloomberg.

В ночь на 14 сентября 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Ответственность за произошедшее на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

Вслед за этим биржевые цены на нефть показали рекордный рост: Brent дорожал на 19% до $71,95/барр., а WTI — на 17,4%, до $64,4/барр. По состоянию на 13:05 мск Brent стоила на торгах $65,67/барр., а WTI — $59,39/барр.

На фоне рост цен на нефть показал рост и рубль. На открытии торгов доллар стоил 63,77 руб. (снижение на 56 коп.), а евро — 70,58 руб. (снижение на 70 коп.). По состоянию на 13:13 мск доллар стоил 64,05 руб., а евро — 70,8 руб.