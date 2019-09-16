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МОК назвал нового экипировщика для своих сотрудников вместо Bosco

Членов и руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийский играх в Токио в 2020 г. будет экипировать китайская компания HYX. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МОК. Кроме того, компания будет экипировать сотрудников МОКа и на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 г.

Предыдущим экипировщиком МОКа была российская Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича. В декабре 2017 г. из-за допингового скандала МОК приостановил членство Олимпийского комитета России. Это произошло за два месяца до начала зимней Олимпиады в Пхенчхане в 2018 г. Куснирович в этой связи просил МОК убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников. В феврале 2018 г. членство ОКР было восстановлено, и Куснирович объявлял, что его компания вернется к исполнению контракта, который действует до Олимпиады в Пекина (2022 г.).

До того как стать экипировщиком МОКа, Bosco поставляла одежду олимпийской команде России. В свою очередь экипировку для МОКа до Bosco поставляла компания Nike.

HYX – Hyngyuanxiang Group, одна из наиболее известных текстильных компаний в Китае, отмечает МОК. Она основана в 1927 г. в Шанхае. HYX была спонсором Олимпийских игр в Пекине в 2008 г., а также партнером (2009–2012 гг.) и спонсором (2013–2016 гг.) Китайского олимпийского комитета.