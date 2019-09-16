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Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день

Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.

Первое место по росту капитала занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за день увеличилось на $527 млн, или 2,5%, – до $21,6 млрд. Второе и третье места заняли совладельцы «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко соответственно. Состояние Михельсона выросло на $412 млн, или 1,57%, и составило $26,6 млрд. Состояние Тимченко увеличилось на $391 млн, или 1,77%, – до $22,5 млрд.

В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России за 2019 г., составленном Forbes, Михельсон занимает первое место, Алекперов – третье, а Тимченко – пятое.

В ночь на 14 сентября 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения Хураис и Абкаик в Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Саудовской Аравии пришлось сократить добычу нефти, что привело к взлету цен на сырье. Нефть марки Brent сразу же подорожала на 19% до $71,95/баррель против $60,22 на закрытие торгов в пятницу. Котировки нефти марки WTI выросли на 17,4% до $64,4/баррель против $54,85. Это рекордный на открытии торгов рост цен на нефть с 1988 г.