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«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на Минфин из-за налоговых льгот

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в письме президенту Владимиру Путину пожаловался на Минфин из-за того, что тот выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. на проект освоение Арктики, пишет «Коммерсантъ».

Сечин в письме подчеркнул, что подход Минфина непоследователем и, вероятно, субъективен. По его мнению, министерство, а также руководитель ведомства Антон Силуанов готовы поддержать инвестиционные газовое проекты, но не «Восток ойл». Сечин подчеркнул, что этим проектам Минфин готов предоставить и налоговые льготы, и средства ФНБ.

Источник «Коммерсанта» добавил, что «Ямал СПГ» (проект «Новатэка») уже реализован в «сверхльготном налоговом режиме с привлечением средств ФНБ, а создание инфраструктуры было оплачено из бюджета, на очереди – «Арктик СПГ – 2» («Новатэк») и «Балтийский СПГ» («Газпром»). «Роснефть» и Минфин отказались от комментариев. НОВАТЭК и «Газпром» не ответили на запрос.

Сечин обратился к Путину с просьбой предоставить льготы на 2,6 трлн руб. на освоение Арктики в конце июня. В письме руководитель «Роснефти» рассказал Путину о новом нефтегазовом проекте «Восток ойл», который объединит месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское) и «Роснефти» – в частности, Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское.