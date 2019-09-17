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«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на Минфин из-за налоговых льгот

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в письме президенту Владимиру Путину пожаловался на Минфин из-за того, что тот выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. на проект освоение Арктики, пишет «Коммерсантъ».

Сечин в письме подчеркнул, что подход Минфина непоследователем и, вероятно, субъективен. По его мнению, министерство, а также руководитель ведомства Антон Силуанов готовы поддержать инвестиционные газовое проекты, но не «Восток ойл». Сечин подчеркнул, что этим проектам Минфин готов предоставить и налоговые льготы, и средства ФНБ. 

Источник «Коммерсанта» добавил, что «Ямал СПГ» (проект «Новатэка») уже реализован в «сверхльготном налоговом режиме с привлечением средств ФНБ, а создание инфраструктуры было оплачено из бюджета, на очереди – «Арктик СПГ – 2» («Новатэк») и «Балтийский СПГ» («Газпром»). «Роснефть» и Минфин отказались от комментариев. НОВАТЭК и «Газпром» не ответили на запрос. 

Сечин обратился к Путину с просьбой предоставить льготы на 2,6 трлн руб. на освоение Арктики в конце июня. В письме руководитель «Роснефти» рассказал Путину о новом нефтегазовом проекте «Восток ойл», который объединит месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское) и «Роснефти» – в частности, Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское.

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Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

Ведомости
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Футболист Александр Кокорин подписал новый контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката спортсмена Юрия Падалко.

По его словам, Кокорин заключил новый контракт с футбольным клубом «буквально вчера». «Скорее всего, сыграет до зимы», – добавил Падалко. Каких-либо подробностей контракта он не раскрыл, переадресовав остальные вопросы к футбольным клубам.

Во вторник, 17 сентября, футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии по УДО. Их задержали и арестовали в октябре 2018 г. из-за участия в двух драках в центре Москвы, суд вынес им приговор в мае 2019 г. Кокорин и Мамаев должны были выйти на свободу в декабре и в ноябре соответственно.

До ареста футболисты выступали в российских клубах. Кокорин играл за петербургский «Зенит», спонсором которого является «Газпром», а Мамаев – за «Краснодар», которым владеет один из основателей «Магнита» Сергей Галицкий. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня. Контракт Мамаева истекает в конце года. «Краснодар» уже подал заявление в Российский футбольный союз о расторжении договора с футболистом.

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Фотографии

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Бизнес
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Компания Вексельберга не получила выплаты от британского банка из-за санкций

Ведомости
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Кипрская структура российского миллиардера Виктора Вексельберга Lamesa Investments Limited не смогла получить проценты по займу, который она предоставила британскому банку Cynergy. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию из решения суда.

Выплаты компания Вексельберга не может получить из-за введения против него американских санкций, хотя сам заем был предоставлен до их введения – в 2017 г., отмечает РБК. Выплаты Lamesa Investments Limited могут нанести ущерб, так как у банка есть долларовые активы, которые могут быть заморожены в США, пояснили в Cynergy. Задолженность будет погашена, как только риски американских санкций утратят актуальность, объяснили там же.

Представитель российского бизнесмена отказался от комментариев РБК.

США ввели санкции против Вексельберга в апреле 2018 г. Forbes оценивает его состояние в $11,5 млрд.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Депутаты Госдумы предложили новые ограничения на продажу алкоголя

Ведомости
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Правительство России подготовило отзыв на законопроект, запрещающий торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв вице-премьера Константина Чуйченко. Пресс-служба кабмина подтвердила направление отзыва в Госдуму.

Инициаторы законопроекта, по данным газеты, – группа депутатов Госдумы от «Единой России». Цель инициативы – обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых, говорится в пояснительной записке. Как подчеркивают авторы, жители плохо относятся к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений порядка поступают многочисленные жалобы.

В отзыве правительства отмечается, что ограничение по площади зала может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка и привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. В то же время, отмечается в отзыве, «концептуально» кабинет министров поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

18 сентября законопроект будет рассмотрен комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В самом комитете «Коммерсанту» заявили, что решение будет вынесено после обсуждения, но источник, близкий к комитету, отметил, что в целом планируется поддержать документ и он может быть принят уже в эту сессию.

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Политика
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Сотрудника предприятия Росгвардии накажут за призыв «не выполнять преступные приказы»

Ведомости
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Сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии из Бурятии Виктора Хоржирова не будут увольнять за видеообращение с призывом к росгвардейцам «не выполнять преступные приказы» и не задерживать участников митингов. На него наложат дисциплинарное взыскание за то, что он снимал видео на рабочем месте, сказал «Интерфаксу» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Хоржиров подтвердил РБК, что его не будут увольнять, только накажут.

Хоржиров работает во ФГУП «Охрана» с мая 2019 г. и занимается охраной зданий, которые относятся к министерству природных ресурсов Татарстана, рассказал Грибакин. В объяснительной Хоржиров написал, что руководствовался лучшими побуждениями, когда записывал видео, и согласен с тем, что достаточно эмоционально отреагировал на результаты выборов в Улан-Удэ. По словам Грибакина, Хоржиров также участвовал в этих выборах, но проиграл.

В Улан-Удэ 8 сентября прошли выборы. Победителем стал врио главы городской администрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков. На следующий день в городе начался стихийный митинг. Несколько сотен протестующих потребовали провести новое голосование.

После митинга Следственный комитет завел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В ведомстве уточнили, что один из участников акции распылил «аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии», из-за чего тот получил ожог роговицы глаза.

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Политика
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Путин и Эрдоган прокомментировали атаку дронов на Saudi Aramco

Ведомости
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Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400, чтобы защищать свои территории. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вопрос, связанный с атакой дронов на национальную нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, на встрече не обсуждался, отметил Путин. Отвечая на вопрос о позиции России по этой ситуации, он сказал, что в Йемене серьезная гуманитарная катастрофа, и призвал помогать стране. По его мнению, лучшим способом разрешения конфликта станут договоренности между всеми сторонами, вовлеченными в него.

Рухани заявил, что Йемен был вынужден ответить Саудовской Аравии. «Когда наступит спокойствие в Йемене, тогда нефть можно будет спокойно добывать в регионе», – сказал он. Эрдоган добавил, что если вспомнить, кто первый сбросил бомбы на Йемен, то можно сразу найти ответ о причине произошедшего в Саудовской Аравии.

Атака на нефтяные месторождения Хураис и Абкаик Saudi Aramco была совершена в ночь на 14 сентября. Ответственность за нее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Из-за нападения Saudi Aramco пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть.

В Йемене с августа 2014 г. продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В марте 2015 г. к конфликту подключилась международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

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Политика
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Эрдоган предложил построить «город беженцев» на границе с Сирией

Ведомости
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Турция готова построить город для беженцев в приграничной зоне с Сирией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

«На протяжении всей нашей границы мы не позволим образования террористического коридора. Мы можем построить город для беженцев, коридор мира. Мы обеспечим стабильность и мир для беженцев», – подчеркнул турецкий лидер. Он добавил, что Турция приняла уже миллионы беженцев, но большей нагрузки не выдержит.

В будущем беженцам из Сирии нужно обеспечить возможность вернуться в родные края, считает Эрдоган. «В этом плане будет коридор мира, который будет иметь большое значение. Хочу отметить, что если этот коридор будет образован, возможно возвращение 2 млн беженцев», – оценил он. Благодаря созданию коридора можно будет предотвратить разделение Сирии, выразил уверенность турецкий президент.

В Сирии с 2011 г. идет гражданская война. В конфликте участвуют правительственные силы президента Башара Асада, светская вооруженная оппозиция и группировки исламистов. МИД России оценивал общее число сирийских беженцев в мире в 4,6 млн человек.

Экономика
Новости

Кредитная нагрузка россиян в большинстве регионов превысила пик 2014 года

Ведомости
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Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 гг., говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. Такая высокая кредитная нагрузка сдерживает рост кредитования населения, отмечает регулятор.

Во всех федеральных округах темпы роста розничного кредитования в мае – июле замедлялись, наиболее значительно – в Приволжском, Уральском и Сибирском. В большинстве регионов показатели прироста кредитного портфеля физлиц находились в диапазоне от 15% до 27–28%. Значительно выше темпы прироста остаются в Крыму и Севастополе – 65 и 81% соответственно. Это связано с догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах, пояснил ЦБ.

По итогам первой половины 2019 г. коэффициент обслуживания кредитов уже достиг пика 2014 г. в 10,4%, сообщал ранее регулятор. О том, что долговая нагрузка населения в этом году достигнет максимума пятилетней давности или даже его превзойдет, предупреждала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Технологии
Новости

Чистая прибыль HeadHunter выросла почти на 70%

Ведомости
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Чистая прибыль российской рекрутинговой компании HeadHunter в первом полугодии 2019 г. выросла на 67% до 514 млн руб., отчиталась компания. Выручка компании выросла на 28,5% до 3,58 млрд руб. Показатель EBITDA – на 37,5% до 1,5 млрд руб. Выручка компании в отдельно взятом II квартале выросла на 25,7% до 1,9 млрд руб., чистая прибыль упала на 14,4% до 275,2 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 8,6% до 756 млн руб.

Сейчас HeadHunter занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала по выручке и числу вакансий. По данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, HeadHunter занимает 3-е место в мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства после сайтов indeed.com и jooble.org. Компания намерена расширяться в России, в том числе за счет небольших городов и скупки конкурентов.

9 мая 2019 г. HeadHunter Group PLC провела IPO на NASDAQ, разместив американские депозитарные акции (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции) по верхней границе диапазона – $13,5. За первые два дня стоимость акций компании выросла на 24% до $16,75.

Инвесторы позитивно отреагировали на отчетность российского рекрутера: акции компании выросли на 5% до $21, капитализация компании превысила $1 млрд.

Политика
Новости

Правительство утвердило порядок выплат журналистам за работу в горячих точках

Ведомости
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Правительство утвердило порядок компенсаций в случае гибели журналиста или причинения вреда его здоровью при работе в горячей точке. Об этом говорится в постановлении, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В случае смерти корреспондента компенсация составит не менее 2 млн руб. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, компенсация составит не менее 1 млн руб.; в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, – не менее 100 000 руб. за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

Выплата компенсаций возложена на редакцию, отправившую журналиста в горячую точку. Деньги должны быть выплачены в течение месяца с момента предоставления необходимых документов, подтверждающих произошедшее. Компенсации будут выдаваться независимо от выплат, предусмотренных законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами в июле 2014 г., но первое чтение прошел лишь спустя два года. В декабре 2018 г. его подписал президент Владимир Путин. В начале сентября документ вступил в силу. Закон, в частности, обязывает редакции получать письменное согласие сотрудника на работу в особых условиях.

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Финансы
Новости

Санкт-Петербургская биржа запустит торги деривативами на иностранные акции

Ведомости
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Совет директоров Санкт-Петербургской биржи поручил ее гендиректору Евгению Сердюкову до 1 ноября подготовить предложения по организации торгов деривативами на иностранные акции и развитию рынка IPO российских компаний, следует из сообщения биржи.

Введение деривативов позволит участникам торгов существенно расширить набор используемых стратегий и возможности по управлению рисками, а также снизить транзакционные издержки при работе с акциями, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе биржи. О конкретных видах деривативов и базовых активов можно будет говорить после согласования концепции советом директоров, добавили в пресс-службе.

Санкт-Петербургская биржа – крупнейшая в России площадка по организации торгов иностранными ценными бумагами. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США.

Технологии
Новости

Треть крупных российских компаний столкнулась с утечкой данных в 2019 году

Ведомости
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В 2019 г. с утечками данных столкнулись 34% крупных и 27% небольших компаний в России, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского». Эти показатели значительно выше аналогичных за прошлый год.

К небольшим компаниям эксперты отнесли те, в которых работают не более 50 человек. Число утечек в таких компаниях выросло по сравнению с результатами исследования 2018 г. на 12 процентных пунктов.

Похожая тенденция наблюдается и в крупном бизнесе. Согласно опросу 2018 г., с утечкой сталкивалась каждая четвертая корпорация, а по итогам исследования 2019 г. – уже каждая третья.

Эксперты связали рост числа утечек с недостаточными мерами в области кибербезопасности. «Небольшие компании часто сфокусированы на росте своего бизнеса, кибербезопасность не входит в число их приоритетов», – пояснил Андрей Данкевич, руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского».

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