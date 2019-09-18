Бизнес

Новости

В «Совкомфлоте» произойдут кадровые перестановки

Гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк станет председателем совета директоров компании, в свою очередь на занимаемую им сейчас должность будет назначен главный инженер Игорь Тонковидов, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя вице-премьера Максима Акимова. По его словам, вице-премьер утвердил директивы Росимуществу по проведению внеочередного собрания акционеров «Совкомфлота».

«Ожидается, что в ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию состава совета директоров и последующего избрания председателем совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка», — отметил он.

В сентябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что в правительстве обсуждается возможность назначения Франка председателем совета директоров «Совкомфлота». Пост гендиректора может занять первый заместитель Игорь Тонковидов, писала газета.

«Совкомфлот» является крупнейшей российской судоходной группой, которая специализируется на поставках нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. На данный момент флот компании включает в себя 146 судов с суммарной грузоподъемностью более 12,8 млн тонн. 100% акций компании находятся в собственности государства. Франк был гендиректором «Совкомфлота» последние 15 лет.

Ранее правительство выдвинуло в совет директоров «Совкомфлота» замминистра Минэкономразвития Оксану Тарасенко. Соответствующее распоряжение 12 сентября подписал премьер Дмитрий Медведев. Всего в совете директоров компании 10 человек, все члены действующего состава выдвинуты в новый состав совета.