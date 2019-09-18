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Концерн «Калашников» сменил гендиректора

Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») временно возглавил бывший управляющий директор площадки концерна в Ижевске Дмитрий Тарасов, сообщает Kalashnikov media.

«Это перемещение в группе. Это на самом деле дополнительные обязанности, по которым у нас перераспределение. Сейчас функционала достаточно много», – пояснил агентству «Интерфакс-Поволжье» первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Ненюков.

Бывший гендиректор концерна Владимир Дмитриев, по его словам, перешел на другую должность. Где сейчас работает Владимир Дмитриев, он не сообщил. Дмитриев управлял предприятием с лета 2018 г. Он занял этот пост после того, как прежний гендиректор концерна Алексей Криворучко стал заместителем министра обороны.

Тарасов родился в 1983 г. Он окончил Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова (ИжГТУ), факультет менеджмента. В 2010 г. в ИжГТУ получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2012–2014 гг. он руководил НПЦ «Пружина», после этого стал директором оружейного производства концерна «Калашников», затем – управляющим директором концерна.