Бизнес

Новости

ФАС разрешила группе «Дело» купить контрольный пакет «Трансконтейнера»

ФАС 8 октября одобрила ходатайство группы компаний «Дело» на приобретение 50%+2 акций ПАО «Трансконтейнер», сообщил представитель «Дела». РЖД проведет аукцион по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера» 27 ноября, стартовая цена – 36,16 млрд руб. «Трансконтейнер» – крупнейший в России железнодорожный перевозчик контейнеров. О намерении участвовать в аукционе рассказывал в интервью «Ведомостям» весной владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев.

Группе «Дело» принадлежат 100% компании «Делопортс» (включает крупный зерновой терминал и крупный контейнерный терминал в Новороссийске) и 30,75% компании Global Ports, крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов (работает в Северо-Западном и Дальневосточном бассейнах).

Другим серьезным претендентом на «Трансконтейнер» является компания «Енисей капитал», аффилированная с основными акционерами металлургического холдинга Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым. «Енисей капитал» уже владеет 24,5% «Трансконтейнера», ее заявку на покупку еще 50%+2 акции ФАС одобрила в конце августа.