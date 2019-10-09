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AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

Маркетплейс AliExpress откроет в России онлайн-магазин по продаже техники и электроники Molnia Electronics, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. По его словам, в магазине в основном будут представлены товары китайских производителей, еще не вышедших на российский рынок.

Новая онлайн-площадка заработает на отдельном лендинге – дополнительной странице сайта AliExpress. В Molnia Electronics можно будет купить телевизоры японской корпорации Toshiba, поставки которых в Россию производитель приостановил в 2015 г. Оператором магазина для азиатских брендов является международная компания Zundao Group, уточняет РБК. С момента ее основания в 2006 г. она специализируется на продаже электроники китайских брендов, а также на продвижении собственных марок техники, пояснил представитель AliExpress. Годовой объем продаж Zundao Group в пересчете на рубли составляет свыше 20 млрд руб. Она сотрудничает более чем с 20 вендорами, среди которых Xiaomi, Toshiba, Meizu, Romoss, DJI. Вместе с российским партнером «Рустон» Zundao Group займется решением вопросов, связанных с таможенным оформлением и сертификацией товаров, сказал Пантелеев.

По данным AliExpress, сейчас электроника и техника по объему заказов на первом месте, вслед за ней идет одежда. Точных данных о своей выручке и доле товарных категорий компания не раскрывает.

С 1 октября AliExpress начала продавать ювелирные изделия через созданный для российского рынка сервис Tmall в партнерстве с сетями Sunlight и Sokolov, писала газета «Коммерсантъ». Ассортимент Tmall состоит из 10 000 товаров, в том числе изделий из золота, серебра и драгоценных камней.

«Трогательный павильон» AliExpress