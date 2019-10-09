В Минсельхозе заявили о претензиях России на 10% мирового рынка органической продукции
В Москве начал работу первый Международный агропромышленный форум (МАПФ-2019), сообщил Минсельхоз. В работе пленарного заседания форума участвовали премьер Дмитрий Медведев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр сельского, лесного и водного хозяйств Сербии Бранислав Недимович, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, руководитель НКО «Российская система качества» Максим Протасов.
На заседании Медведев назвал основные вызовы на глобальном продовольственном рынке, Недимович рассказал об опыте развития органического производства в Сербии, Протасов обозначил тенденции развития производства «зеленой» продукции в России.
«Объем российского экспорта органики составляет на данный момент всего 14 млн евро в год. При том что Россия, по оценкам экспертов, могла бы претендовать как минимум на 10% мирового рынка органической продукции», — приводятся в сообщении Минсельхоза слова Патрушева. По словам министра, Минсельхоз разработал законопроект «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками». Согласно проекту закона, производство такой продукции допускает применение отдельных удобрений, средств защиты растений, кормов и пищевых добавок. Закон должен вступить в силу 1 января 2021 г.
МАПФ будет проходить до 10 октября.