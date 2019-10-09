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В Минсельхозе заявили о претензиях России на 10% мирового рынка органической продукции

Ведомости
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В Москве начал работу первый Международный агропромышленный форум (МАПФ-2019), сообщил Минсельхоз. В работе пленарного заседания форума участвовали премьер Дмитрий Медведев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр сельского, лесного и водного хозяйств Сербии Бранислав Недимович, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, руководитель НКО «Российская система качества» Максим Протасов.

На заседании Медведев назвал основные вызовы на глобальном продовольственном рынке, Недимович рассказал об опыте развития органического производства в Сербии, Протасов обозначил тенденции развития производства «зеленой» продукции в России.

«Объем российского экспорта органики составляет на данный момент всего 14 млн евро в год. При том что Россия, по оценкам экспертов, могла бы претендовать как минимум на 10% мирового рынка органической продукции», — приводятся в сообщении Минсельхоза слова Патрушева. По словам министра, Минсельхоз разработал законопроект «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками». Согласно проекту закона, производство такой продукции допускает применение отдельных удобрений, средств защиты растений, кормов и пищевых добавок. Закон должен вступить в силу 1 января 2021 г.

МАПФ будет проходить до 10 октября.

Медведев осмотрел достижения народного хозяйства. Фоторепортаж с выставки «Золотая осень»

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Путин призвал губернаторов «чувствовать пульс жизни»

Ведомости
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Президент Владимир Путин призвал губернаторов быть чуткими к избирателям, чтобы стать успешными. Об этом он заявил на встрече с 19 региональными руководителями, избранными в сентябре 2019 г.

«Я нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта — и жизненного, и профессионального — для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — сказал президент, напутствуя собеседников. «Самое главное — чувствовать пульс жизни, то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь», — добавил Путин.

Судя по отзывам присутствовавших на встрече губернаторов, президент продолжил напутствовать их и в закрытой для прессы части. Путин призвал губернаторов «не бояться черновой работы», а также знать, чем заняты рядовые сотрудники их администраций, рассказал журналистам руководитель Крыма Сергей Аксёнов. Самое главное напутствие президента — «быть открытым», добавил губернатор Петербурга Александр Беглов: «Не чураться самых даже малейших проблем».

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Президент призвал к справедливой оплате труда медиков

Ведомости
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Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, говорится на сайте Кремля. «Оплата труда... должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом – это кадровый вопрос», – пояснил президент. По его словам, модернизация первичного звена здравоохранения должна происходить в рамках работы над соответствующим национальным проектом. Если не будет налажена работа на этом уровне здравоохранения, то высокотехнологичные федеральные и региональные центры будут загружаться в большей степени.

Премьер сообщил главе государства о выполнении одного из его поручений – утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения и правил проведения экспертизы проектов.

Ранее, 2 октября, на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения Путин заявил, что доплаты медикам не должны сокращаться при увеличении доли оклада в структуре их зарплаты.

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Экономика
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Путин подписал указ об отставке Глазьева

Ведомости
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Сергей Глазьев покинул пост советника президента Владимира Путина. Указ об отставке Глазьева президент подписал в понедельник, 7 октября. В среду документ был опубликован на сайте Кремля.

16 августа стало известно о том, что Глазьев станет новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный регулирующий орган). На этой должности он сменит Татьяну Валовую. Она возглавила штаб-квартиру ООН в Женеве. Федеральный чиновник пояснял «Ведомостям», что Глазьев не сможет совмещать новую должность с работой в администрации президента.

Глазьев был советником Путина с 2012 г. Он неоднократно критиковал финансово-экономический блок правительства и ЦБ за экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику. В 1992–1993 гг. в правительстве Виктора Черномырдина был министром внешних экономических связей России. Кроме этого Глазьев трижды избирался в Госдуму: от Демократической партии России, по списку КПРФ и от блока «Народно-патриотический союз «Родина», который он возглавлял в том числе вместе с нынешним гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. В 2004 г. Глазьев участвовал в выборах президента России как самовыдвиженец.

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Бизнес
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AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

Ведомости
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Маркетплейс AliExpress откроет в России онлайн-магазин по продаже техники и электроники Molnia Electronics, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. По его словам, в магазине в основном будут представлены товары китайских производителей, еще не вышедших на российский рынок.

Новая онлайн-площадка заработает на отдельном лендинге – дополнительной странице сайта AliExpress. В Molnia Electronics можно будет купить телевизоры японской корпорации Toshiba, поставки которых в Россию производитель приостановил в 2015 г. Оператором магазина для азиатских брендов является международная компания Zundao Group, уточняет РБК. С момента ее основания в 2006 г. она специализируется на продаже электроники китайских брендов, а также на продвижении собственных марок техники, пояснил представитель AliExpress. Годовой объем продаж Zundao Group в пересчете на рубли составляет свыше 20 млрд руб. Она сотрудничает более чем с 20 вендорами, среди которых Xiaomi, Toshiba, Meizu, Romoss, DJI. Вместе с российским партнером «Рустон» Zundao Group займется решением вопросов, связанных с таможенным оформлением и сертификацией товаров, сказал Пантелеев.

По данным AliExpress, сейчас электроника и техника по объему заказов на первом месте, вслед за ней идет одежда. Точных данных о своей выручке и доле товарных категорий компания не раскрывает.

С 1 октября AliExpress начала продавать ювелирные изделия через созданный для российского рынка сервис Tmall в партнерстве с сетями Sunlight и Sokolov, писала газета «Коммерсантъ». Ассортимент Tmall состоит из 10 000 товаров, в том числе изделий из золота, серебра и драгоценных камней.

«Трогательный павильон» AliExpress

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Экономика
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Греция выпустила бонды с отрицательной доходностью

Ведомости
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Греция в среду провела эмиссию трехмесячных облигаций с отрицательной доходностью. Таким образом, страна, которая еще пару лет назад из-за долгового кризиса была на грани выхода из еврозоны, вошла в число государств, которым инвесторы фактически платят за право одолжить им деньги, пишет Financial Times.

Афины привлекли 487,5 млн евро, выпустив бумаги со сроком погашения 13 недель и доходностью -0,02%. Во время предыдущей аналогичной эмиссии в августе доходность бумаг была 0,1%.

Отчасти снижение стоимости займов для Греции связано с тем, что в сентябре Европейский центральный банк опустил ключевую процентную ставку на 0,1 процентного пункта до -0,5%. Но также оно отражает уверенность инвесторов в перспективах греческой экономики. Летом премьер-министром стал Кириакос Мицотакис. Он обещает провести реформы, которые сделают страну более привлекательной для ведения бизнеса. По прогнозам ВВП Греции в этом году вырастет на 2,8%.

Из-за ультрамягкой денежной политики ЕЦБ и медленного экономического роста в еврозоне с отрицательной доходностью теперь торгуются примерно две трети гособлигаций в регионе, отмечает Financial Times. В их числе бонды таких стран, как Италия и Испания, которые тоже испытывали большие проблемы во время европейского долгового кризиса.

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Бизнес
Новости

Стала известна дата публикации проспекта эмиссии к IPO Saudi Aramco

Ведомости
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Подготовка к первичному размещению акций Saudi Aramco идет полным ходом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей и документ, с которым ей удалось ознакомиться. Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии должна 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. В ноябре Saudi Aramco проведет роуд-шоу с целью оценить интерес инвесторов и определить стоимость акций. Если все пройдет гладко, то компания разместит 1% или 2% акций на саудовской бирже Tadawul в конце ноября или начале декабря.

Листинг акций Saudi Aramco – ключевая часть плана экономических реформ наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана. Всего он собирается разместить 5% акций компании в два этапа – сначала на саудовской бирже, а затем за границей. Изначально предполагалось, что IPO состоится в 2018 г., но его пришлось отложить из-за разногласий по поводу стоимости компании и других вопросов. По мнению принца Мухаммада, компания должна быть оценена в $2 трлн, но работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн.

Международный листинг может состояться в 2020 г. или 2021 г. В конце августа стало известно, что Saudi Aramco отдает предпочтение размещению акций в Токио, поскольку политические риски и неопределенность там меньше, чем в Нью-Йорке, Лондоне или Гонконге.

Политика
Новости

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Ведомости
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Турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источник, что небольшая группа турецких военных уже пересекла границу с Сирией в двух точках, расположенных недалеко от городов Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Однако министр обороны Хулуси Акар на тот момент заявил, что подготовка к операции все еще продолжается.

Эрдоган 5 октября анонсировал военную операцию по обеспечению безопасности на севере Сирии. На следующий день Турция начала стягивать войска и технику к границе. Анкара хочет очистить приграничные территории от курдских отрядов самообороны и террористов.

США, которые поддерживали курдов, заявили о выводе войск из северо-восточной Сирии. Курдские силы назвали это решение «ножом в спину» со стороны США и пообещали «не сомневаться ни секунды, когда потребуется защищать свой народ».

Политика
Новости

Мосгорсуд отказался смягчить приговор Кириллу Жукову по «московскому делу»

Ведомости
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Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты на приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, осужденному на три года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По версии следователей, Жуков пытался сорвать шлем с сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции протеста 27 июля. Своими действиями он причинил росгвардейцу физическую боль, пришло к выводу следствие.

Жуков вину не признал. Он заявил, что хотел привлечь внимание сотрудника к пострадавшей на акции женщине. Но суд отнесся к этому «критически» – Жуков своими показаниями лишь хотел смягчить тяжесть содеянного, решила судья. Адвокат фигуранта Светлана Байтурина говорила, что в материалах дела нет доказательств вины Жукова. Кроме того, на очной ставке признанный потерпевшим Аскарбек Мадреймов сказал, что не получал ударов и не испытал физической боли, а действия мужчина рассматривает как провокацию.

Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее Жуков проходил срочную службу в Росгвардии.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых окружные избиркомы не допустили на выборы. Полиция сообщила о задержании 1074 участников акции, проект «ОВД-инфо» – о 1373 задержанных. По итогам акции Следственный комитет завел уголовное дело, фигурантами которого стали полтора десятка человек. Их обвинили в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении силовиков. Часть фигурантов уже приговорены к реальным срокам.

Политика
Новости

Песков назвал «криминальным чтивом» статью NYT о секретной части ГРУ

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «криминальным чтивом» публикацию газеты The New York Times (NYT) о спецподразделении ГРУ, причастном к кампании по «дестабилизации Европы». В разговоре с «Ъ FM» Песков сообщил, что Кремль в этом не заинтересован.

«Никоим образом. Подобные публикации, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction по-английски», – сказал Песков.

9 сентября The New York Times (NYT), ссылаясь на источники в западных органах безопасности, сообщила, что к попытке госпереворота в Черногории, отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также «кампании по дестабилизации» в Молдавии причастно одно и то же элитное подразделение ГРУ – 29155. Бывший сотрудник спецслужб и человек, близкий к спецслужбам, сообщили «Ведомостям», что указанная в статье воинская часть является обычными учебными курсами разведки. Она расположена в московском районе Измайлово.

Политика
Новости

Медведев назначил нового главу Росгидромета

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета. Им стал Игорь Шумаков, занимавший до этого пост заместителя руководителя ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова. Указ о назначении Шумакова пока не опубликован.

Предыдущий руководитель Росгидромета Максим Яковенко, возглавлявший службу с сентября 2017 г., ушел в отставку в начале октября. Причины его увольнения не сообщались. Сам Яковенко за час до публикации официального распоряжения о его отставке говорил РБК, что «никуда не собирается».

Ранее о скорой отставке Яковенко сообщили Telegram-каналы «Политджойстик» политолога Марата Баширова и «Зеленый змий». Последний уточнял, что претензии к Яковенко были у МЧС. На совещании, которое прошло в середине сентября, глава министерства Евгений Зиничев доложил президенту Владимиру Путину, что последствий паводков на Дальнем Востоке можно было бы избежать, если бы Росгидромет вовремя передал информацию о прогнозе погоды.

Бизнес
Новости

Медведев заявил о важности селекции картофеля из-за риска новых санкций

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сама заниматься селекцией картофеля, чтобы предотвратить возможный дефицит в случае отказа зарубежных партнеров в поставках семян, сообщает «РИА Новости».

«На самом деле это критически важно, потому что мы с вами понимаем, что картофель – это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент – без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься», – сообщил Медведев в ходе форума «Золотая осень» в Москве. На форуме премьеру показали стенд Северной Осетии с картофелем и форелью. «Выглядит картошка прямо отменно», – сказал Медведев. Глава республики Вячеслав Битаров объяснил, что для выращивания картофеля используются высокогорные условия, где нет переносчиков болезней. Северная Осетия начала заниматься селекцией. Около 25–30% семян – из лабораторий республики.

С 9 по 12 октября на ВДНХ проходит 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Она приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, организатором выступает Министерство сельского хозяйства.

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