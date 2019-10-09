Медведев заявил о важности селекции картофеля из-за риска новых санкций
Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сама заниматься селекцией картофеля, чтобы предотвратить возможный дефицит в случае отказа зарубежных партнеров в поставках семян, сообщает «РИА Новости».
«На самом деле это критически важно, потому что мы с вами понимаем, что картофель – это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент – без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься», – сообщил Медведев в ходе форума «Золотая осень» в Москве. На форуме премьеру показали стенд Северной Осетии с картофелем и форелью. «Выглядит картошка прямо отменно», – сказал Медведев. Глава республики Вячеслав Битаров объяснил, что для выращивания картофеля используются высокогорные условия, где нет переносчиков болезней. Северная Осетия начала заниматься селекцией. Около 25–30% семян – из лабораторий республики.
С 9 по 12 октября на ВДНХ проходит 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Она приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, организатором выступает Министерство сельского хозяйства.