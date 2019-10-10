Lufthansa и ее «дочки» продолжат летать из «Домодедово»

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Памфилова рассказала детали закрытой части встречи с Путиным

Основной темой разговора во время закрытой части встречи руководителя Центризбиркома Эллы Памфиловой с президентом Владимиром Путиным было усиление взаимодействия ЦИК с правоохранительными органами. Об этом Памфилова рассказала «РИА Новости».

По ее словам, речь шла о таком взаимодействии «по разного рода аспектам, включая, в том числе, получение данных о судимостях не только кандидатов, но и членов комиссий». В работе, направленной на оздоровление всего избирательного процесса, важно выйти на новой уровень качества кадровой политики, подчеркнула Памфилова: «В связи с этим очень подробно обсуждалась тема, что необходимо, что можно сделать в кардинальном исправлении ситуации, которая сложилась на муниципальном уровне».

Памфилова также сказала, что поднимала вопрос о неотвратимости наказания за фальсификации. Путин «с большим вниманием отнесся к этому нашей озабоченности», отметила руководитель ЦИК и выразила надежду на то, что в этой сфере «будут предприняты определенные шаги».

Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября. Она состояла из двух частей: одна была открыта для журналистов, другая нет.

Во время открытой части встречи руководитель ЦИК назвала Москву и Петербург «горячими точками» прошедших в России выборов. В первом городе было «скандальное сопровождение выборов в Мосгордуму», рассказала Памфилова. «Они [выборы] споткнулись о то, что система сбора и проверки подписей устарела, и там были проблемы. Мы предложение по этому поводу подготовили», — отметила она. Также имела место «скандальная кампания по муниципальным выборам» в Петербурге, сказала Памфилова.