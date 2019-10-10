Lufthansa и ее «дочки» продолжат летать из «Домодедово»
Немецкая Lufthansa Group и ее дочерние компании Austrian Airlines и Swiss на пять лет продлили договор с московским аэропортом «Домодедово», говорится в сообщении компании.
Согласно осенне-зимнему расписанию, начиная с 27 октября 2019 г. у Lufthansa Group, Austrian Airlines и Swiss будет 73 рейса в неделю из «Домодедово». Это рейсы из Москвы во Франкфурт, Мюнхен, Вену, Цюрих и Женеву. Lufthansa Group сотрудничает с авиакомпанией S7: пассажиры авиакомпании могут бронировать стыковочные рейсы S7 в конечные пункты в регионах России, сообщили в пресс-службе.
Lufthansa работает с «Домодедово» с 2008 г. По итогам прошлого года авиаконцерн стал крупнейшим в Европе, обогнав Air France-KLM Group по показателям пассажирооборота, писал Bloomberg. За год авиакомпания перевезла 142,3 млн пассажиров (+10%). Air France-KLM перевезла 101,4 млн пассажиров (+2,8% по сравнению с прошлым годом).