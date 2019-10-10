Бизнес

Новости

В работе «Почты России» в Петербурге произошел сбой

Отделения «Почты России» в Санкт-Петербурге не принимают и не отправляют посылки, переводы и письма. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральной почтовой службы города и Ленинградской области, передает «Росбалт».

По ее данным, сбой вызван «технической ошибкой при установке обновления автоматизированной системы отделений, на которой завязано предоставление всех услуг». Управление пообещало устранить неполадки и восстановить работу в ближайшее время.

Все посылки и письма люди, простоявшие в очередях, получат 11 октября, отметила пресс-служба.

Читатели начали сообщать «Фонтанке» об очередях в отделениях «Почты России» около 17.30 мск, пишет это издание.

Позже пресс-служба «Почты России» сообщила «Фонтанке», что ближе к 20.00 восстановлена работа 80% отделений в Петербурге, в ближайшее время будет налажена работа и в остальных отделениях. Режим работы почты предусматривает, что в 20.00 все отделения закрываются.