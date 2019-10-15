Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» назначен президентом «Альфа-групп»

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Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС). При этом в обеих странах большинство опрошенных позитивно относятся к соседней стране. Граждане обеих стран также уверены, что оба государства должны быть независимыми и дружественными, т. е. с открытыми границами, без виз и таможен.

По данным исследования, с февраля по сентябрь этого года в 1,5 раза увеличилась доля россиян, положительно относящихся к Украине. В частности, 56% россиян заявили о «хорошем отношении» (47% – в основном хорошо и 9% – очень хорошо). Это максимальный показатель с апреля 2014 г. В сентябре 2013 г. к Украине хорошо относились 69% респондентов, в марте 2014 г. из-за событий на юго-востоке Украины и после присоединения Крыма этот показатель был на уровне 52%. Избрание Владимира Зеленского президентом Украины в апреле 2019 г., а также обмен удерживаемыми лицами положительно повлияли на мнение россиян об Украине, считает социолог «Левада-центра» Карина Пипия. По ее мнению, во время президентских выборов на Украине симпатии россиян были на стороне Зеленского, так как с ним связывались надежды на улучшение отношений между странами.

В свою очередь отношение украинцев к России с февраля по сентябрь этого года незначительно ухудшилось. Если в феврале хорошо к России относились 57% украинцев (15% – очень хорошо и 42% – в основном хорошо), то в сентябре этот показатель был на уровне 54% (16% – очень хорошо и 38% – в основном хорошо). Делать вывод о реальном ухудшении отношения украинцев к России нельзя, так как эти изменения находятся в пределах допустимой погрешности (3–3,5%), считает гендиректор КМИСа Владимир Паниотто.

«Левада-центр» проводил опросы в России с 26 сентября по 2 октября методом личного интервью. Всего было опрошено 1601 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 регионах. КМИС проводил всеукраинский опрос с 6 по 16 сентября. Интервью было взято у 2035 респондентов в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, за исключением Крыма и не подконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей.