Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» назначен президентом «Альфа-групп»
Президентом «Альфа-групп» назначен Вадим Зингман, говорится в сообщении «Альфа-групп». В августе он покинул пост заместителя генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами.
В «Альфа-групп» он займется улучшением качества кросс-функциональных связей между бизнесами компании, а также организацией взаимодействия с государственными и общественными институтами в рамках периметра бизнес-активности всех компаний группы, рассказали в пресс-службе.
Зингман пришел в «Аэрофлот» из АФК «Система» в 2009 г. В «Системе» он руководил департаментом по связям с госорганами. 2 октября Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.