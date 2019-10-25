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США запретили сделки с заложенными по облигациям PDVSA акциями Citgo

Минфин США продлил санкции против венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, включая операции с бондами, 50,1% которых гарантированы ее американской «дочкой» Citgo. Ведомство запретило любые сделки с акциями Citgo, заложенными по облигациям PDVSA с погашением в 2020 г., на 90 дней – до 22 января 2020 г.

Это время, по мнению минфина США, венесуэльской госкомпании необходимо потратить на «реструктуризацию или рефинансирование платежей». PDVSA 28 октября должна выплатить $913 млн по бондам, залогом по которым служит доля в Citgo. Но, как писали американские СМИ, высока вероятность, что она не сможет этого сделать: у нее нет таких денег.

В связи с этим PDVSA может объявить дефолт, что дает право ее кредиторам претендовать и на акции американской «дочки». Но теперь, по решению минфина США, держатели облигаций PDVSA не смогут обратить взыскание на заложенные по ним акции Citgo.

Вашингтон ввел санкции в отношении PDVSA в конце января. В результате в США были заблокированы активы компании в США на $7 млрд. США также помогли лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, объявившему себя временным президентом Венесуэлы, фактически получить контроль над Citgo. Минфин США отмечает, что через три месяца может облегчить ограничения по Citgo, если оппозиция Венесуэлы и кредиторы PDVSA придут к соглашению.