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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 25% за три дня

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 10:40 мск подорожали до 46,2 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи. По сравнению с закрытием четверга их цена выросла на 6%. Цена привилегированных акций компании увеличилась на 2,3% до 40,4 руб. за штуку.

Аномальный рост стоимости обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» начался 23 октября: за три дня котировки выросли на 25,8%. Капитализация компании за этот срок выросла с 1,61 трлн руб. до 1,96 трлн руб.

В начале сентября бумаги «Сургутнефтегаза» также резко подорожали. Тогда причиной стало решение компании зарегистрировать дочернее ООО «Рион», которое будет заниматься вложением в ценные бумаги.

Второй за два месяца резкий скачок стоимости акций компании эксперты объяснить пока затрудняются. По их словам, рынок полон слухов, в частности о том, что «Сургутнефтегаз» может начать инвестировать или платить более высокие дивиденды. Сама компания отказывается комментировать резкий рост котировок.