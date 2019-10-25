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Победителя конкурса «Лидеры России» назначили замминистра энергетики

Премьер Дмитрий Медведев назначил замминистра энергетики победителя конкурса «Лидеры России», директора департамента по контролю в электроэнергетике ведомства Евгения Грабчака. Копия соответствующего распоряжения опубликована на сайте правительства.

До Грабчака должность замминистра энергетики, курирующего электроэнергетику, занимал Алексей Текслер. В марте президент Владимир Путин назначил Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. 8 сентября Текслер в первом туре выиграл выборы и возглавил регион. За него проголосовали 69,31% избирателей при явке 45,14%.

Грабчак родился 18 июля 1981 г. в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. В 2004 г. окончил Московский физико-технический институт по специальности «прикладные математика и физика». С 2005 по 2013 г. работал в различных инфраструктурных и консалтинговых компаниях, в том числе в «МРСК Центра». В госкорпорации «Олимпстрой» Грабчук занимался проектами строительства олимпийских объектов в Сочи. Осенью 2013 г. он перешел в Минэнерго на должность замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, в конце 2014 г. возглавил этот департамент. В марте этого года Грабчак стал победителем «Лидеров России». Его наставником был вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс, рассказывал Грабчак в интервью журналу «Электроэнергия. Передача и распределение».

26 января 2018 г. минфин США расширил санкции против России из-за военного конфликта на Украине. Тогда в санкционный список были включены более 20 граждан России, в том числе Грабчак.