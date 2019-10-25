«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»

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Рубль слабо отреагировал на резкое изменение ключевой ставки ЦБ

Рубль дорожает после того, как в пятницу, 25 октября, ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 6,5%. Релиз ЦБ был опубликован в 13.30 мск, и сначала курс почти не отреагировал на решение регулятора: за две минуты доллар и евро подешевели на 4 коп. до 63, 94 руб. и 71,08 руб. соответственно. В следующие два часа реакция усилилась: к 15.25 мск доллар стоил уже 63,72 руб. ( минус 36 коп. к закрытию четверга), евро – 70,76 руб. (-37 коп.).

Доходность десятилетних ОФЗ в пятницу опустилась ниже 6,5% годовых до 6,44% на 15.25 мск. Индекс Мосбиржи снизился на 0,67% до 2857,95 п.

Решение ЦБ оправдало ожидания рынка, с этим и связана достаточно нейтральная реакция, полагает аналитик Росбанка Анна Заигрина. Представители ЦБ неоднократно предупреждали в октябре, что более низкая, чем ожидалось, инфляция позволит более активно смягчать денежно-кредитную политику. «Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», – сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC на прошлой неделе. Такого четкого сигнала ЦБ не давал рынку с конца 2017 г., обращали внимание аналитики Росбанка.

Рынок еще до заседания закладывал возможное снижение ставки на 50 б. п. – в частности, это видно по ценам ОФЗ, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко. За месяц кривая доходностей ОФЗ снизилась примерно на 50–60 б. п. И кроме того, такое агрессивное решение в глазах отдельных участников уменьшает потенциал для дальнейшего снижения ставки, добавляет Кравченко. Запоздалый скачок рубля скорее всего связан с публикацией обновленного макропрогноза ЦБ, уже после пресс-релиза, добавляет он: «В частности, рубль укрепился на снижении прогноза ЦБ по оттоку капитала в этом году и в 2020–2021 гг.».

Умеренная реакция рынка также может быть связана с тем, что инвесторы ждали более явных сигналов о снижении ставки в декабре, пишет в обзоре начальник отдела инвестиций «БКС брокера» Нарек Авакян.