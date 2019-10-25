«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»
Окружной суд Амстердама по требованию «Нафтогаза» арестовал 100% акций South Stream Transport B.V. («дочка» «Газпрома»), которая занимается строительством и управлением «Турецким потоком». Об этом сообщает украинская компания.
«Нафтогаз» просил ареста акций South Stream Transport B.V., потому что «Газпром» передал их своей другой «дочке» за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов российской компании в Нидерландах, пояснил в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Газпром» это сделал, потому что отказывается выплачивать долг перед «Нафтогазом», говорится в сообщении последнего: именно поэтому украинская компания инициировала отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, чтобы доказать неправомерность действий «Газпрома» по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей «дочке».
В конце февраля прошлого года завершился многолетний спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Суд постановил, что украинская сторона недополучила за транзит $4,63 млрд, а «Газпром» теперь обязан выплатить ей $2,56 млрд. После вынесения решения предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что «Газпром» хочет расторгнуть контракты с Украиной. Миллер обращал внимание, что суд аргументировал свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики: «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины».