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UC Rusal привлекла $1 млрд под обязательство сократить выбросы углерода

UC Rusal привлекла $1 млрд синдицированного кредита у пула международных банков, сообщила компания. В сделке участвовали ING, Natixis, Bank of China, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Societe Generale, UniCredit, Сбербанк, RCB Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, банк «Зенит» и Raiffeisen Bank.

Сделка привязана к показателям устойчивого развития, отмечает UC Rusal. Величина кредитной маржи может меняться в зависимости от того, как компания выполняет ключевые показатели эффективности, которые включают, в частности, снижение «углеродного следа» и выбросов фторидов.

Это первый на российском рынке кредит от синдиката банков, привязанный к показателям устойчивого развития, подчеркивает UC Rusal. Деньги компания планирует использовать на частичное рефинансирование другого кредита на сумму $2 млрд, полученного в мае 2017 г.

UC Rusal – один из крупнейших в мире производителей алюминия (почти 6% мирового производства, 3,9 млн т в 2018 г.). В 2015 г. UC Rusal присоединилась к международной программе «Проект раскрытия информации об углеродных выбросах» и с тех пор раскрывает информацию о производимой эмиссии парниковых газов. По итогам 2018 г. UC Rusal снизила выбросы парниковых газов на алюминиевых заводах на 7,5% по сравнению с 2014 г., рассказывал представитель компании. Стратегия компании предполагает снижение выбросов еще на 7,5% к 2025 г.

В 2018 г. UC Rusal стала одной из четырех российских компаний, получивших рейтинг уровня выбросов парниковых газов на уровне среднемирового. В 2017 г. UC Rusal начала производство новой марки низкоуглеродистого алюминия Allow.