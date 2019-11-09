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РБК узнал о вызове топ-менеджера «Аэрофлота» на допрос по делу о хищении

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, топ-менеджера 1 ноября вызвали на допрос.

Речь идет об уголовном деле о хищении из «Аэрофлота» 250 млн руб., о котором стало известно 1 октября, когда в компании проводились обыски. Фигурантами дела являются четыре человека: замгендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров, бывший директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова и юристы коллегии адвокатов «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец. Все они арестованы, их подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, фигуранты дела в 2015–2016 гг. организовали заключение договора об оказании юридических услуг. Исполнителями числились Сливко и Кибец, однако фактически все работы выполняли штатные сотрудники юридического отдела «Аэрофлота». Александров вину не признает.

Авилов, которого вызвали на допрос в качестве свидетеля, некоторое время назад был руководителем Александрова, рассказал источник РБК. Согласно данным на сайте авиакомпании, Авилов с 1997 по 2013 г. руководил администрацией «Аэрофлота» и в сентябре 2013-го был назначен замгендиректора. Александров пришел в компанию как раз в 2013 г., а в июле 2016-го стал заместителем гендиректора. И Авилов, и Александров входят в правление «Аэрофлота».

Как рассказал один из собеседников РБК, в ближайшее время планируется проведение очной ставки между Авиловым и Александровым. Пресс-служба «Аэрофлота» отказалась от комментариев, адвокат Авилова сослался на подписку о неразглашении и адвокатскую тайну.