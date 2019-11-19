EasyJet первой из авиакомпаний планирует возмещать выброс углеродов

По его словам, компенсация будет заключаться в финансировании таких проектов, как посадка деревьев и меры по защите от таяния ледников. Планируется, что на это будет потрачено 25 млн фунтов (около $32 млн), отметил он. «Нельзя сказать, что это идеальное решение. Мы понимаем, что это промежуточный шаг перед тем, как начнут работать новые технологии. Мы верим, что это в полной мере соответствует тому, чего от нас хотят клиенты», – подчеркнул Лундгрен.