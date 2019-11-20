Правление «Газпрома» в декабре рассмотрит новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» 5 декабря рассмотрит проект новой дивидендной политики. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал в кулуарах форума «Россия зовет» начальник департамента 816 Александр Иванников.
В конце июня зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что до конца года будет утверждена новая дивидендная политика «Газпрома». Дивиденды за 2019 г. будут рассчитываться уже в соответствии с ней, отмечал он.
В новой дивидендной политике выплаты не будут привязаны к абсолютным значениям прошлого года, говорилось в материалах компании. Привязки к инвестпрограмме также не будет, заявлял в июне «Ведомостям» собеседник в «Газпроме».
Повышение дивидендов для госкомпаний до 50% от чистой прибыли по МСФО в правительстве обсуждали с 2016 г. В 2017 г. эту идею одобрил президент Владимир Путин. Однако на протяжении последних трех лет «Газпром» ни разу не выплатил дивиденды в соответствии с этой нормой. В 2016–2018 гг. компания выплатила дивиденды в диапазоне 187–190 млрд руб. (24, 20 и 27% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год соответственно). При этом в 2017–2018 гг. государство дважды в последнем квартале поднимало налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома», что позволяло компенсировать недополученные бюджетом доходы от низких дивидендов.
В апреле «Газпром» неожиданно пересмотрел свою рекомендацию по дивидендам за 2018 г., предложив увеличить их в 1,5 раза. Сначала это предложение одобрил совет директоров, а после утвердило собрание акционеров. За 2018 г. «Газпром» выплатит около 393,2 млрд руб. дивидендов, это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю компании, говорится на сайте компании. Позже Минфин решил отказаться от практики единовременных изъятий недополученных от «Газпрома» средств через повышение НДПИ.