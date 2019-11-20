Ozon ввел возможность отправить подарок

Пользователю необходимо нажать кнопку «Подарить» в карточке товара, написать пожелание получателю и отправить ему ссылку на подарок любым удобным способом – по электронной почте, в мессенджере или социальной сети. Получатель должен подтвердить готовность принять подарок, указать адрес и способ получения заказа. Он может изменить цвет и размер подарка. После этого отправитель оплачивает товар.