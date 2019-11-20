Ozon ввел возможность отправить подарок
У клиентов Ozon появилась возможность отправить почти любой из товаров в подарок, сообщается в пресс-релизе онлайн-ритейлера. Компания отмечает, что она первой на российским рынке запустила подобную опцию.
Пользователю необходимо нажать кнопку «Подарить» в карточке товара, написать пожелание получателю и отправить ему ссылку на подарок любым удобным способом – по электронной почте, в мессенджере или социальной сети. Получатель должен подтвердить готовность принять подарок, указать адрес и способ получения заказа. Он может изменить цвет и размер подарка. После этого отправитель оплачивает товар.
Опция пока запущена в тестовом режиме и действует только для клиентов в Москве. Отправить подарок можно в любую точку России.
В октябре Ozon запустил услугу экспресс-доставки повседневных товаров – продуктов питания, детских и зоотоваров, лекарств, косметики, бытовой химии. Как сообщал онлайн-ритейлер, заказы можно получить самое быстрое через 40 мин. после заказа в нескольких районах юго-востока Москвы (Царицыно и Москворечье-Сабурово). До этого Ozon предлагал, как правило, доставку на следующий день.