Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune. Как отмечает портал BuzzFeed, традиционный показ не состоится впервые за 25 лет. Компания объяснила свое решение тем, что ей нужно провести работу над развитием и воссозданием своего имиджа. В прошлом году у шоу Victoria's Secret были самые низкие рейтинги за всю его историю, напомнил Fortune.