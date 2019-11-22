Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune. Как отмечает портал BuzzFeed, традиционный показ не состоится впервые за 25 лет. Компания объяснила свое решение тем, что ей нужно провести работу над развитием и воссозданием своего имиджа. В прошлом году у шоу Victoria's Secret были самые низкие рейтинги за всю его историю, напомнил Fortune.
Ранее о том, что шоу в этом году не состоится, сообщал The Telegraph со ссылкой на модель Шанину Шейк. Девушка принимала участие в пяти показах Victoria's Secret, включая последний, который проходил в 2018 г. в Нью-Йорке.
Официальное объявление об отмене ежегодного шоу последовало спустя сутки после публикации квартальной отчетности. Компания 20 ноября отчиталась об очередном падении продаж Victoria’s Secret. За июль — сентябрь они снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За исключением небольшого роста в первом квартале 2018 г. продажи бренда снижаются с конца 2016 г.
Отмена шоу — не первый шаг Victoria’s Secret в смене маркетинговой политики. В октябре бренд впервые представил рекламную кампанию с участием plus size модели, а в августе заключил контракт с трансгендерной моделью — 22-летней бразильянкой Валентиной Сампайо.