«Русагро» заявило требования к активу «Солнечных продуктов» на 32 млрд рублей
Группа компаний «Русагро» подала заявку на включение в реестр кредиторов одного из активов холдинга «Солнечные продукты» – краснодарского комбината «Армавирский» с новыми требованиями на 32,2 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Основанием для включения в реестр «Русагро» назвало договоры об открытии кредитной линии и поручительства.
В октябре Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск «Русагро» о признании комбината «Армавирский» банкротом и открыл конкурсное производство. Рассмотрение дела по итогам конкурсного производства назначено на 1 апреля 2020 г. Ранее в реестр кредиторов было внесено требование «Русагро» на сумму чуть более 608 млн руб.
Помимо этого в октябре столичная компания «Капитал факторинг» также направила заявление о включении в реестр требований кредиторов комбината долг в размере 1,2 млрд руб. на основании соглашения о факторинговом обслуживании от 6 декабря 2013 г. и договора поручительства.
В «Солнечные продукты» входят три масложировых комбината, расположенные в Москве, Саратове и Новосибирске, а также три маслоэкстракционных завода, находящиеся в Аткарске, Армавире и Балаково. Помимо этого в собственности компании элеваторы общей мощностью хранения 650 000 т и «Волжский терминал» (в комплекс входят маслоэкстракционный завод, речной отгрузочный терминал и элеватор). Холдинг также владеет сельскохозяйственными землями в Саратовской области.