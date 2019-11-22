«Русагро» заявило требования к активу «Солнечных продуктов» на 32 млрд рублей

В «Солнечные продукты» входят три масложировых комбината, расположенные в Москве, Саратове и Новосибирске, а также три маслоэкстракционных завода, находящиеся в Аткарске, Армавире и Балаково. Помимо этого в собственности компании элеваторы общей мощностью хранения 650 000 т и «Волжский терминал» (в комплекс входят маслоэкстракционный завод, речной отгрузочный терминал и элеватор). Холдинг также владеет сельскохозяйственными землями в Саратовской области.