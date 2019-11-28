Еврокомиссия не будет обжаловать решение суда о сокращении прокачки по газопроводу OPAL
Еврокомиссия (ЕК) решила не обжаловать решение Европейского суда юстиции, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода «Северный поток» – газопровода OPAL, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Анну-Кайсу Итконен. Ранее об этом со ссылкой на источник в ЕК сообщил «Интерфакс». «Принцип энергетической солидарности, предусмотренный в статье 194 Лиссабонского договора, имеет большое значение для комиссии», – пояснял собеседник агентства.
В сентябре Европейский суд по иску Польши аннулировал решение ЕК от 2016 г., согласно которому «Газпром» мог использовать мощности OPAL на 100%, т. е. на 36 млрд куб. м в год. Теперь российская компания может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. После этого решения «Газпром» сократил поставки по OPAL и начал наращивать объемы транзита в Европу через Украину.
Министр энергетики России Александр Новак ранее говорил, что до 20 ноября ЕК должна определиться, будет ли обжаловать решение или будет работать в соответствии с решением суда.
OPAL – трубопровод-отвод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.