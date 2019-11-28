Еврокомиссия не будет обжаловать решение суда о сокращении прокачки по газопроводу OPAL

В сентябре Европейский суд по иску Польши аннулировал решение ЕК от 2016 г., согласно которому «Газпром» мог использовать мощности OPAL на 100%, т. е. на 36 млрд куб. м в год. Теперь российская компания может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. После этого решения «Газпром» сократил поставки по OPAL и начал наращивать объемы транзита в Европу через Украину.