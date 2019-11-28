Против бывших менеджеров Qatar Airways в России возбудили уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против экс-руководителя представительства Qatar Airways в Восточной Европе Назира Абдувахидова, пишет РБК. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Другим фигурантом дела является бывший начальник отдела продаж этого представительства Ростислав Петров. Ему инкриминируется соучастие в преступлении (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК).
По информации следствия, в 2017 г. обвиняемые создали сайт RNQatar.ru, который не имеет никакого отношения к компании. Сейчас этот сайт не работает. Через него сотрудникам «Роснефти» продавались билеты по корпоративным тарифам для «увеличения своих показателей в работе, выразившихся в увеличении продаж билетов». Билеты продавались через посредников, центральный офис перевозчика об этом не знал, заявил прокурор в ходе заседания в Пресненском суде Москвы. На сайте был изображен логотип Qatar Airways. «Билетам, выписанным агентам для пассажиров «Роснефти», присваивали корпоративные коды других компаний. Агенты незаконно получали с каждого билета комиссию», — рассказал РБК источник, близкий к авиакомпании.
Продажа билетов осуществлялась через туристические агентства «Индивидуальный туристический сервис» и «Пегас.тур» с июля 2017 г. по март 2018 г. Всего за это время по указанной схеме было продано около 130 билетов на общую сумму 16 млн руб., сказал прокурор в суде. По его словам, сотрудники «Роснефти» о такой схеме покупки билетов ничего не знали. Следствие считает, что турагентства в результате такой продажи получили «необоснованные» агентские вознаграждения на 1,5 млн руб. Во время следствия обвиняемые компенсировали Qatar Airways ущерб на эту сумму.
В суде Абдувахидов и Петров признали вину. Судья прекратил уголовное преследование обвиняемых.
«Компания Qatar Airways удовлетворена решением суда по данному делу и тем, что Абдувахидов и Петров были признаны виновными и компенсировали ущерб», — заявили в авиакомпании. Сейчас Qatar Airways готовит документы по другим нарушениям, совершенным ими. Подготовленные материалы будут переданы правоохранительным органам, отметили в компании.
«Ведомости» ожидают комментарий от «Роснефти».