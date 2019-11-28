Против бывших менеджеров Qatar Airways в России возбудили уголовное дело

Продажа билетов осуществлялась через туристические агентства «Индивидуальный туристический сервис» и «Пегас.тур» с июля 2017 г. по март 2018 г. Всего за это время по указанной схеме было продано около 130 билетов на общую сумму 16 млн руб., сказал прокурор в суде. По его словам, сотрудники «Роснефти» о такой схеме покупки билетов ничего не знали. Следствие считает, что турагентства в результате такой продажи получили «необоснованные» агентские вознаграждения на 1,5 млн руб. Во время следствия обвиняемые компенсировали Qatar Airways ущерб на эту сумму.