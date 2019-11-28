Более трети бизнесменов заявили о невозможности честно вести дела в России

Однако каждый второй представитель молодого поколения считает, что за минувшие 30 лет условия ведения бизнеса только ухудшилась. Объединяют оба поколения убеждения в том, что за эти годы ситуация в стране стабилизировалась, начинать свое дело стало проще, а кредиты – доступнее. Хуже дела, по мнению бизнеса, обстоят с ценами на топливо и электричество, а также с квалификацией работников.