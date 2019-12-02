WSJ назвала срок окончания добычи нефти марки Brent

Месторождение Brent находится в Северном море между Шотландскими островами и Норвегией (в 186 км от берегов Шотландии). Оно было открыто в 1971 г. и на тот момент считалось, что его запасы одни из самых больших в мире. Нефть залегала на глубине 140 м. Месторождению было присвоено название в честь утки – черной казарки (brent goose). Добыча нефти и газа на Brent началась в 1975 г. В 1982 г. нефть поступала уже из четырех скважин – Alpha, Bravo, Charlie и Delta. Суточная добыча составляла более 500 000 баррелей. На пике популярности нефтедобычи марка Brent стала эталоном. Стоимость других сортов нефти устанавливалась с учетом цены на нее.