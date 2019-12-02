WSJ назвала срок окончания добычи нефти марки Brent
В 2020 г. Royal Dutch Shell прекратит добычу на месторождении Brent, давшем название одноименной эталонной нефтяной смеси, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как уточнило издание, продажи эталонной нефтяной смеси Brent продолжатся, однако в ней не будет уже нефти с одноименного месторождения. Royal Dutch Shell в следующем году закроет последнюю работающую нефтяную скважину, так как самое известное в мире нефтегазовое месторождение истощилось. «Она была краеугольным камнем для отрасли на протяжении сорока с лишним лет», – заявил WSJ вице-президент Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стив Фимистер.
Месторождение Brent находится в Северном море между Шотландскими островами и Норвегией (в 186 км от берегов Шотландии). Оно было открыто в 1971 г. и на тот момент считалось, что его запасы одни из самых больших в мире. Нефть залегала на глубине 140 м. Месторождению было присвоено название в честь утки – черной казарки (brent goose). Добыча нефти и газа на Brent началась в 1975 г. В 1982 г. нефть поступала уже из четырех скважин – Alpha, Bravo, Charlie и Delta. Суточная добыча составляла более 500 000 баррелей. На пике популярности нефтедобычи марка Brent стала эталоном. Стоимость других сортов нефти устанавливалась с учетом цены на нее.
В конце 1990-х гг. нефтедобыча Brent упала и к эталону стали подмешивать нефть с других месторождений Северного моря, таких как Forties and Oseberg, Ekofisk, Troll. Доля нефти с месторождения Brent в смеси продолжала сокращаться, так как Royal Dutch Shell закрывала скважины. В 2011 г. была прекращена эксплуатация Delta, в 2014 г. – Alpha и Bravo. Сейчас, согласно данным Royal Dutch Shell, доля нефти с Brent в составе смеси составляет только около 1%, последней будет закрыта скважина Charlie. Всего с момента начала добычи с месторождения Brent было выкачано более 2 млрд баррелей нефти и 161 млрд кубометров газа, уточнила Royal Dutch Shell.