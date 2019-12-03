«Коммерсантъ»: «Сафмар» намерен сэкономить $20 млн в год на поставках для «Славкалия»

Просьба была адресована вице-премьеру в сентябре. Отдельным пунктом в межправсоглашении предлагается прописать поставку 1 млрд кубометров сырья в год для калийного комплекса «Славкалий» с 1 января 2020 года. Закупка всего объема планируется у дочерней компании «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — по действующей цене поставок газа в республику.