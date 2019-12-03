«Коммерсантъ»: «Сафмар» намерен сэкономить $20 млн в год на поставках для «Славкалия»
Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев попросил вице-премьера Дмитрия Козака включить в межправительственное соглашение с Белоруссией по газу поставку сырья на «Славкалий». Это позволит сэкономить около $20 млн в год, пишет «Коммерсантъ».
Просьба была адресована вице-премьеру в сентябре. Отдельным пунктом в межправсоглашении предлагается прописать поставку 1 млрд кубометров сырья в год для калийного комплекса «Славкалий» с 1 января 2020 года. Закупка всего объема планируется у дочерней компании «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — по действующей цене поставок газа в республику.
«Сафмар» при желаемом раскладе сможет сэкономить на оплате минимальной наценки на газ. С 2012 года ее взимает «Газпром трансгаз Беларусь» с оптовых потребителей страны за услуги по доставке газа.
Сейчас наценка составляет $17,7 за 1 тыс. кубометров, то есть «Сафмар» может снизить свои затраты на $17,7 млн. Цена поставок российского газа для «Газпром трансгаз Беларусь» — $127 за 1 тыс. кубометров.