Россия и Украина продлили договор на транзит нефти

«Укртранснафта» и «Транснефть» продлили на десять лет соглашение о транзите российской нефти в Европу. Об этом сообщила украинская компания на своей странице в Facebook. Документ подписан гендиректором «Укртранснафты» Николаем Гавриленко и вице-президентом «Транснефти» Сергеем Андроновым на конференции «Энергетика в 21 столетии» в Хорватии.