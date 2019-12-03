Россия и Украина продлили договор на транзит нефти
«Укртранснафта» и «Транснефть» продлили на десять лет соглашение о транзите российской нефти в Европу. Об этом сообщила украинская компания на своей странице в Facebook. Документ подписан гендиректором «Укртранснафты» Николаем Гавриленко и вице-президентом «Транснефти» Сергеем Андроновым на конференции «Энергетика в 21 столетии» в Хорватии.
Это дополнительное соглашение к договору о транспортировке. Новый документ будет действовать до 1 января 2030 г. Согласно заявлению украинской компании, дополнительное соглашение гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины, а также создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов нефтью в направлении стран Европы. Отмечается, что порядок оплаты услуг и взаимодействие технических служб компаний остались прежними.
В ноябре «Интерфакс-Украина» сообщал о возможном автоматическом продлении договора между компаниями на год. Действующий контракт между «Укртранснафтой» и «Транснефтью» был заключен 16 ноября 2004 г. Он должен был истечь 31 декабря 2019 г.