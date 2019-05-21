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«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти по «Дружбе» в ЕС

Ведомости
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«Укртранснафта» восстановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в страны Евросоюза, сообщила пресс-служба украинской компании.

В апреле Белоруссия сообщила о поступлении загрязненной нефти из России. Два крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» – сообщили об угрозе повреждения оборудования, вдвое сократили объемы нефтепереработки. После этого основные страны-транзитеры – Белоруссия, Польша, Украина, Словакия – приостановили прокачку нефти по «Дружбе». В результате переговоров с российской «Транснефтью» они решили, что очистят трубу от загрязненной нефти, слив ее в резервуары.

В «Транснефти» заявили, что сырье было загрязнено умышленно. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд в середине мая арестовал четырех его фигурантов, еще двое объявлены в розыск.

В мае прокачку начали восстанавливать. «Укртранснафта» возобновила ее в 00.00 20 мая. Украинская компания прокачала с начала суток 4000 т нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку, получив сообщение о технических проблемах от венгерской MOL.

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Политика
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Госдума приняла закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон о проведении электронного голосования на выборах в Мосгордуму, передает агентство «Москва».

Эксперимент по дистанционному голосованию пройдет 8 сентября в одном или нескольких округах, их список определит Мосгоризбирком. Ко второму чтению в закон внесли поправки: московский закон об электронном голосовании должен регламентировать процедуру идентификации избирателя, обеспечение тайны голосования и информационную безопасность. Кроме того, установлено, что обжаловать нарушения в ходе эксперимента можно будет в соответствии с федеральным законом о гарантиях избирательных прав.

Для участия в электронном голосовании избирателю нужно подать заявление через портал госуслуг Москвы, подача заявления не лишит его права принять участие в голосовании традиционным способом, если этот избиратель не проголосовал дистанционно. Для организации электронного голосования и установления его итогов в Москве будет создан специальный участковый избирком.

Член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов ранее предложил Мосгоризбиркому алгоритм по выбору трех округов для электронного голосования. По мнению Венедиктова, из 45 избирательных округов необходимо выделить 16, границы которых совпадают с границами районов города. После этого он предложил выяснить мнение муниципальных депутатов каждого района: если четверть из них будут против эксперимента, то округ не должен участвовать. Среди остальных районов он предложил провести опрос жителей на сайте «Активный гражданин» и выбрать три округа, где идея эксперимента получит наибольшую поддержку.

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Бизнес
Новости

«Трансконтейнер» направит на дивиденды за год 75% чистой прибыли

Ведомости
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Акционеры «Трансконтейнера» утвердили на годовом собрании решение о выплате в качестве дивидендов 75% от чистой прибыли по РСБУ за 2018 г. – около 6,675 млрд руб. (480,37 руб. на акцию), сообщает «Интерфакс». Чистая прибыль оператора по РСБУ в прошлом году составила 8,9 млрд руб., увеличившись на 64% год к году.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составляться по состоянию на 1 июня. Около 2,075 млрд руб. (23,3% прибыли) пойдет на инвестиции, 150 млн руб. (1,7%) – на спонсорскую и благотворительную помощь. В середине марта гендиректор «Трансконтейнера» Вячеслав Сараев говорил, что оператор может направить на эти цели половину чистой прибыли по РСБУ.

По итогам 2017 г. «Трансконтейнер» выплатил дивиденды в 293,04 руб. на акцию (общая сумма выплат составила 4,072 млрд руб., или 75% от чистой прибыли по РСБУ, которая удвоилась – до 5,429 млрд руб.). Еще 5% от чистой прибыли за 2017 г. (271,45 млн руб.) компания направила на спонсорскую и благотворительную помощь, 20% (1,086 млрд руб.) – на инвестиции.

«Трансконтейнер» управляет примерно 70 000 крупнотоннажных контейнеров, более 26 500 вагонами-платформами для их перевозки, а также имеет сеть терминалов в России (на 42 станциях) и в Словакии. 50% + 1 акция «Трансконтейнера» – у структуры ОАО «Российские железные дороги» – АО «Объединенная транспортно-логистическая компания», 24,84% – у ВТБ, 24,74% – у ООО «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

Политика
Новости

На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

Ведомости
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Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.

«Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней», – пояснила она после консультаций членов украинского парламента с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает издание «112 Украина», советник президента Украины по юридическим вопросам Андрей Богдан назвал наиболее вероятной датой выборов 21 июля. Он отметил, что Зеленский также инициирует внесение изменений в закон о выборах в Верховную раду для отмены мажоритарной системы выборов народных депутатов и перехода на пропорциональную партийную систему. Дополнительным условием таких изменений может стать понижение проходного барьера для партий с 5 до 3%. Издание «112 Украина» также указывает, что по информации депутата Верховной рады Олега Ляшко, указ о назначении выборов, вероятно, будет подписан 22 мая.

Зеленский 20 мая после инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. Он призвал депутатов за оставшиеся два месяца работы принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также внести поправки в избирательный кодекс.

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Финансы
Новости

ВЭБ раскрыл доходность накоплений «молчунов» с начала года

Ведомости
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Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ во вторник, 21 мая, раскрыла результаты по доходности от размещения накоплений в I квартале 2019 г. Ей удалось заработать 7,66% годовых по расширенному портфелю – основному, в котором хранятся деньги «молчунов», и 11,72% по портфелю госбумаг (в нем хранятся деньги граждан, целенаправленно доверивших свои накопления госуправляющему), говорится в ее сообщении.

В абсолютном значении доход «молчунов» за январь – март составил 32,47 млрд руб., доход портфеля госбумаг – 0,84 млрд руб. соответственно, следует из данных госкорпорации.

«Доходности за I квартал у нас довольно неплохие», – сказал вице-президент блока «Доверительного управления» Александр Попов. Однако итоги первых трех месяцев не всегда показательны, отметил он. Тем не менее с учетом опережения инфляции по всем портфелям госкорпорацией «задача сбережения накоплений по итогам I квартала выполнена», считает заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.

По данным Росстата, инфляция по итогам I квартала составила 5,2% в годовом выражении.

ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ. Сейчас под управлением ГУК находятся накопления 39 млн будущих пенсионеров, говорится в ее сообщении. ЦБ квартальную доходность по НПФ еще не раскрывал. В 2018 г. под их управлением находились пенсионные накопления 37 млн граждан.

В I квартале 2019 г. всего 15 600 человек подали заявления о смене страховщика, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах госкорпорации. Почти все заявления были досрочными, то есть с потерей инвестиционного дохода, уточняет там.

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Политика
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На Порошенко завели уголовное дело по статье о госизмене

Ведомости
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Государственное бюро расследований на основании заявления бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело о госизмене в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко, сообщается на сайте ведомства.

По версии Портнова, Порошенко совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Уточняется, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 г. «Начато досудебное расследование», – отметили в ведомстве.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинились требованиям российских властей, поэтому корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое были ранены. Им оказали медпомощь, их жизни ничто не угрожает. Против задержанных было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

С мая 2014 г. прокуратура Киева расследовала уголовное дело против Портнова, который, по утверждению ведомства, в 2010 г. незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета им. Шевченко и завладел средствами университета. Портнов тогда был объявлен в розыск, он покинул Украину и проживал в Москве и Вене. В 2015 г. Портнов выиграл дело в суде ЕС (высшая судебная инстанция Евросоюза) и добился снятия с себя санкций. Печерский районный суд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова. После этого он вернулся на Украину.

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Политика
Новости

Кремль оценил угрозу санкций против «Северного потока – 2»

Ведомости
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Российские власти не опасаются, что санкции США помешают финансированию и запуску проекта «Северный поток – 2», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Проект «Северный поток – 2» во многом уже реализован, и есть определенная уверенность, что проект будет профинансирован и запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», – отметил он.

О намерении в скором времени ввести санкции против «Северного потока – 2» 20 мая, по информации Bloomberg, заявил министр энергетики США Рик Перри. «Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», – говорил Перри (цитата по «РИА Новости»).

Песков напомнил, что проект не имеет никакого отношения к политике и является коммерческим, в нем участвует целая группа международных компаний-гигантов.

«Неоднократно наш президент заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем, собственно, давно уже занимаются США и что является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, о чем они также открыто заявляли», – добавил представитель Кремля. При этом Песков не исключил, что тема энергобезопасности Европы могла бы стать предметом обсуждения российского и американского президентов, если их встреча состоится на саммите G20 в Японии в июне.

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Недвижимость
Новости

«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге

Ведомости
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«Газпром нефть» в I квартале передала «Газпрому» здание небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге, говорится в отчетности нефтяной компании по МСФО. В феврале «Газпром нефть» уже сообщала об этом факте, однако нового владельца не раскрывала.

В отчетности «Газпром нефти» по российским стандартам сообщается, что по итогам I квартала 2019 г. долг АО «МФК «Лахта центр» перед «Газпром нефтью» сократился с 120 млрд до 38 млрд руб.

В середине декабря «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что «Газпром» выкупит у «Газпром нефти» свою будущую штаб-квартиру за 120 млрд руб. Часть от общей суммы сделки была перечислена «Газпром нефти» еще в 2018 г., говорил «Ведомостям» один из источников, знакомый с менеджерами обеих компаний. По его словам, основная доля платежей придется на 2019 г., остаток – на 2020 г. Передача объекта необходима для того, чтобы с января «Газпром» начал внутреннее обустройство штаб-квартиры, пояснял собеседник издания.

«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Политика
Новости

Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России

Ведомости
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Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«А главное – это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, этот перечень также не может выполнить Россия, его должен и может выполнять Киев», – заявил Песков.

После состоявшейся 20 мая инаугурации Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США продолжить ужесточение санкций против России. Он заявил, что Украина не сможет самостоятельно «преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму», поэтому просит содействия мирового сообщества. Также Зеленский называл Крым и Донбасс территориями Украины и утверждал, что его первоочередной задачей на посту президента является прекращение огня в Донбассе.

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Технологии
Новости

Кремль прокомментировал массовое увольнение журналистов «Коммерсанта»

Ведомости
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Кремль внимательно следит за ситуацией в ИД «Коммерсантъ», где накануне было объявлено об увольнении в полном составе отдела политики, но считает конфликт корпоративным и деятельно вмешиваться не намерен. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, Кремль следит, «Коммерсантъ» – это очень авторитетное издание, качественное, высокопрофессиональное издание, которое наряду с другими, естественно, самым активным образом освещает деятельность президента. В этой связи мы, конечно, не можем без внимания оставлять такие процессы, которые происходят в редакции», – сказал Песков.

«Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории. С Ваней Сафроновым мы взаимодействовали и работали, еще когда Путин был председателем правительства в Белом доме, это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем», – добавил представитель Кремля. «Но вместе с тем все, что происходит между этими журналистами и редакцией, – это исключительно корпоративный вопрос этого издания. И мы не считаем себя вправе и не имеем ни малейшего намерения каким-то образом вмешиваться в эти процессы», – резюмировал Песков.

Деятельное участие Кремля в этой истории исключено, заявил Песков, отвечая на уточняющий вопрос журналистов. Факты, изложенные в статье о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая якобы стала поводом для увольнения журналистов, Песков комментировать не стал: «Мы слухами не занимаемся, слухи не комментируем, тем более кадровые слухи».

Отвечая на вопрос о якобы планировавшейся в мае встрече Матвиенко с президентом Владимиром Путиным, на которой планировалось обсудить условия ее отставки, Песков заметил, что президент в мае провел «уже штук двадцать встреч с Матвиенко и в апреле штук тридцать», «они встречаются очень часто».

На вопрос, не кажется ли Кремлю, что стоит расследовать заявления уволенных журналистов о давлении на редакцию собственника издания, Песков ответил: «Не кажется».

Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза

Ведомости
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Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.

Выручка компании составила 586,4 млрд руб. Она выросла на 12,6%. Как указывает компания, это произошло благодаря росту объемов реализации нефти и благоприятной ценовой конъюнктуре.

Показатель «скорректированная EBITDA» вырос на 26,9% до 197,7 млрд руб. Его рост связан с увеличением объемов добычи на крупных проектах и эффективными действиями менеджмента «Газпром нефти», поясняет компания.

Кроме того, на 4,7% до 23,24 млн т нефтяного эквивалента выросла добыча. Это стало результатом роста добычи на новых месторождениях и увеличения доли владения в «Арктикгазе» (находится в паритетном управлении с «Новатэком»).

Технологии
Новости

АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка

Ведомости
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В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Объемы рекламных бюджетов в российской прессе в I квартале 2019 г. сократились по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 12% до 3,4–3,6 млрд руб. Наиболее драматичное падение демонстрирует рынок рекламы в газетах – до 1,3–1,4 млрд руб., т. е. на 18% хуже показателей прошлого года. Объемы бюджетов на рекламу в журналах снизились на 7% до 2,1–2,2 млрд руб.

Рынок телевизионной рекламы за год снизился на 6% до 41,5–42 млрд руб., рынок рекламы на радио – на 5% до 3,3–3,5 млрд руб. Положительную динамику демонстрирует только рынок интернет-рекламы – рост на 18% до 51–51,5 млрд руб. Сегмент Out Of Home вырос на 3% до 10,8–11 млрд руб., в том числе наружная реклама выросла на 2% до 8,9–9,1 млрд руб.

«Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил около 111 млрд руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года», – отмечается в материалах АКАР.

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