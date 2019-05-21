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«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти по «Дружбе» в ЕС

«Укртранснафта» восстановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в страны Евросоюза, сообщила пресс-служба украинской компании.

В апреле Белоруссия сообщила о поступлении загрязненной нефти из России. Два крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» – сообщили об угрозе повреждения оборудования, вдвое сократили объемы нефтепереработки. После этого основные страны-транзитеры – Белоруссия, Польша, Украина, Словакия – приостановили прокачку нефти по «Дружбе». В результате переговоров с российской «Транснефтью» они решили, что очистят трубу от загрязненной нефти, слив ее в резервуары.

В «Транснефти» заявили, что сырье было загрязнено умышленно. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд в середине мая арестовал четырех его фигурантов, еще двое объявлены в розыск.

В мае прокачку начали восстанавливать. «Укртранснафта» возобновила ее в 00.00 20 мая. Украинская компания прокачала с начала суток 4000 т нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку, получив сообщение о технических проблемах от венгерской MOL.