«Коммерсантъ»: Еще один претендент на «Высочайший» подал ходатайство о покупке в ФАС
В Федеральную антимонопольную службу подано ходатайство на покупку золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold). Оно может быть связано со структурами Романа Троценко. но переговоры о продаже ведутся и с китайскими партнерами, пишет «Коммерсантъ».
«Подробности не раскрываем, информация носит конфиденциальный характер»,— сообщил представитель ФАС по поводу поданного ходатайства. В ноябре о наличии интереса к покупке контрольного пакета GV Gold высказывался Роман Троценко. Он уже владеет 48% акций горнорудной компании Geopromining, ведущей добычу и переработку золота, серебра, сурьмы и меди в России и Армении, и 22% в золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Роман Троценко заявил «Коммерсантъ», что комментирует «только совершенные и закрытые сделки». В «Высочайшем» оставили без комментариев вопрос о том, поступило ли ходатайство действительно от структуры господина Троценко.
По данным Bloomberg, GV Gold оценивается в $1 млрд. Компания добывает золото в Иркутской области и Якутии. По итогам 2018 года компания произвела 9,46 тонны золота, входя в десятку крупнейших золотодобывающих компаний РФ. Выручка компании составила $361 млн, что больше показателей 2017 года на 33%. EBITDA — $164 млн, чистая прибыль — $80 млн. По данным Bloomberg, GV Gold оценивается в $1 млрд.
Ранее сообщалось, что GV Gold готов приобрести консорциум китайских инвесторов в лице Fosun и Zhaojin Mining Industry. В России от их лица действует компания «Майский лист», которая подавала ходатайство в ФАС. В октябре глава ФАС Игорь Артемьев допускал, что сделка попадет в повестку правительственной комиссии по иностранным инвестициям 14 октября, но этого не произошло.