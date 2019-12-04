«Коммерсантъ»: Еще один претендент на «Высочайший» подал ходатайство о покупке в ФАС

Ранее сообщалось, что GV Gold готов приобрести консорциум китайских инвесторов в лице Fosun и Zhaojin Mining Industry. В России от их лица действует компания «Майский лист», которая подавала ходатайство в ФАС. В октябре глава ФАС Игорь Артемьев допускал, что сделка попадет в повестку правительственной комиссии по иностранным инвестициям 14 октября, но этого не произошло.