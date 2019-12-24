Шохин назвал дату встречи Путина и крупного бизнеса
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал дату встречи президента Владимира Путина с представителями бизнеса, передает «РИА Новости». Она пройдет 25 декабря. Встреча будет иметь традиционный формат – диалог и непубличную часть. Ответы на вопросы, заданные во время второй части, «спустя некоторое время станут публично озвученными», отметил Шохин.
«Это регулярная встреча, она будет связана с подведением некоторых итогов, взаимодействия бизнеса и власти», – отметил он. В частности, будут подниматься вопросы взаимодействия с президентом, с правительством и Госдумой в 2020 г.
На традиционной встрече Путина с представителями бизнеса обычно подводят итоги года и обсуждают планы и ожидания на следующий год, говорил ранее «Ведомостям» владелец крупного бизнеса из списка Forbes: «На таких встречах не решают своих проблем». В прошлом году президент и бизнесмены обсуждали вопросы, связанные с ужесточением санкций против России, поддержкой отечественного бизнеса, внедрением цифровых технологий. Всего на прошлогоднюю встречу пришли 59 бизнесменов и топ-менеджеров государственных и частных компаний, среди них были предправления «Газпрома» Алексей Миллер, предправления «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков и др.