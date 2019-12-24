Шохин назвал дату встречи Путина и крупного бизнеса

На традиционной встрече Путина с представителями бизнеса обычно подводят итоги года и обсуждают планы и ожидания на следующий год, говорил ранее «Ведомостям» владелец крупного бизнеса из списка Forbes: «На таких встречах не решают своих проблем». В прошлом году президент и бизнесмены обсуждали вопросы, связанные с ужесточением санкций против России, поддержкой отечественного бизнеса, внедрением цифровых технологий. Всего на прошлогоднюю встречу пришли 59 бизнесменов и топ-менеджеров государственных и частных компаний, среди них были предправления «Газпрома» Алексей Миллер, предправления «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков и др.