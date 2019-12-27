Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Как указывает пресс-служба вице-премьера, отличие новой редакции доктрины от версии, утвержденной в 2010 г., – новая методика, по которой оценивается продовольственная безопасность России от продовольствия из других стран. В 2010 г. под продовольственной безопасностью понималась исключительность способность России обеспечить себя продовольствием в случае прекращения импорта по политическим мотивам. Теперь же одним из целевых показателей доктрины будет увеличение поставок продовольствия за рубеж.