Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Алексея Гордеева.
Доктрина была подготовлена правительством, на заседании Совета безопасности 27 декабря ее представил Гордеев.
Как указывает пресс-служба вице-премьера, отличие новой редакции доктрины от версии, утвержденной в 2010 г., – новая методика, по которой оценивается продовольственная безопасность России от продовольствия из других стран. В 2010 г. под продовольственной безопасностью понималась исключительность способность России обеспечить себя продовольствием в случае прекращения импорта по политическим мотивам. Теперь же одним из целевых показателей доктрины будет увеличение поставок продовольствия за рубеж.
Гордеев отметил, что изменения в доктрине сделаны «с целью предупреждения возможных внутренних и внешних рисков» (цитата по ТАСС). С этой целью документ ставит цели по самообеспеченности новыми категориями продовольствия – овощами и бахчевыми культурами, ягодами и семенами. Для этих культур установлены пороговые показатели от 60% для фруктов и ягод до 90% для овощей и бахчи.
О том, что действующая доктрина устарела, отраслевые союзы, ритейлеры и экономисты сообщали «Ведомостям» в июле 2018 г. Отзыв на предварительную версию документа готовили Московская школа управления «Сколково», Центр агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС и участники рынка. Год назад собеседники из продовольственной отрасли отмечали, что разработчики во многом учитывают предложения бизнеса.