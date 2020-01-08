«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран

«8 января самолет при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта в 06.10 по иранскому времени. В настоящее время сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту», – отмечается в сообщении.