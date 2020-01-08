«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран
«8 января самолет при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта в 06.10 по иранскому времени. В настоящее время сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту», – отмечается в сообщении.
Рейс выполнял самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-PSR. МАУ приобрела его 3,5 года назад. Авиакомпания была первым и единственным его эксплуатантом. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 г., уточнили в МАУ.
В компании считают, что причиной авиакатастрофы не могла быть ошибка пилотов. «Ошибка экипажа минимальна», – сказал во время пресс-конференции представитель авиакомпании. По его словам, самолет успел набрать высоту 2400 м.
Авиакомпания пообещала позже опубликовать на своем сайте списки погибших. МАУ выразила соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.
Ранее IRNA со ссылкой на управление ЧС Ирана сообщило, что жертвами авиакатастрофы стали 147 иранцев и 32 иностранца. Россиян среди погибших нет, заявлял представитель управления авиации Ирана Джаафар Заде. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность, утверждало министерство дорог и городского развития Ирана. Версия теракта маловероятна, отмечали в ведомстве.