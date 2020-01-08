Бизнес

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран

Ведомости

«Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостановили полеты в Тегеран на неопределенное время, сообщила авиакомпания на странице в Facebook. Решение принято после того, как утром в среду в окрестностях столицы Ирана потерпел крушение самолет перевозчика со 176 пассажирами на борту.

«8 января самолет при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта в 06.10 по иранскому времени. В настоящее время сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту», – отмечается в сообщении.

Рейс выполнял самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-PSR. МАУ приобрела его 3,5 года назад. Авиакомпания была первым и единственным его эксплуатантом. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 г., уточнили в МАУ.

В компании считают, что причиной авиакатастрофы не могла быть ошибка пилотов. «Ошибка экипажа минимальна», – сказал во время пресс-конференции представитель авиакомпании. По его словам, самолет успел набрать высоту 2400 м.

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Авиакомпания пообещала позже опубликовать на своем сайте списки погибших. МАУ выразила соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

Ранее IRNA со ссылкой на управление ЧС Ирана сообщило, что жертвами авиакатастрофы стали 147 иранцев и 32 иностранца. Россиян среди погибших нет, заявлял представитель управления авиации Ирана Джаафар Заде. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность, утверждало министерство дорог и городского развития Ирана. Версия теракта маловероятна, отмечали в ведомстве.

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