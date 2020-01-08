Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

В среду, 8 января, рано утром через несколько минут после взлета недалеко от аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). На его борту были 176 человек, все они погибли. Россиян среди погибших нет. Самолет выполнял рейс Тегеран – Киев. Основная версия авиакатастрофы – техническая неисправность двигателя. Власти Ирана и Украины считают версию теракта маловероятной. Ранее пресс-служба МАУ сообщила, что перед крушением самолет успел набрать высоту 2400 м. Лайнер был приобретен 3,5 года назад. Авиакомпания была первым и единственным его эксплуатантом. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 г. Тогда какие-либо неисправности выявлены не были. По факту произошедшего Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело. Правительство страны запретило украинским авиакомпаниям выполнять полеты над территорией Ирана до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.