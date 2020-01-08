Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
Премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс».
Председатель правительства поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян с учетом различных сценариев развития ситуации в этом регионе, сообщил агентству пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
В среду, 8 января, рано утром через несколько минут после взлета недалеко от аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). На его борту были 176 человек, все они погибли. Россиян среди погибших нет. Самолет выполнял рейс Тегеран – Киев. Основная версия авиакатастрофы – техническая неисправность двигателя. Власти Ирана и Украины считают версию теракта маловероятной. Ранее пресс-служба МАУ сообщила, что перед крушением самолет успел набрать высоту 2400 м. Лайнер был приобретен 3,5 года назад. Авиакомпания была первым и единственным его эксплуатантом. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 г. Тогда какие-либо неисправности выявлены не были. По факту произошедшего Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело. Правительство страны запретило украинским авиакомпаниям выполнять полеты над территорией Ирана до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
В ночь с 7 на 8 января Иран выпустил более 20 баллистических ракет по американским авиабазам, расположенным на территории Ирака. Ракетные удары были нанесены в ответ на убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИРа Касема Сулеймани. Позже авиационные власти запретили американским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского и Оманского заливов. В свою очередь Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.