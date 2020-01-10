«Ираэро» потребовала от производителя SSJ100 возместить 1,9 млрд рублей убытков
Авиакомпания «Ираэро» направила в адрес АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд руб., связанные с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным агентства, претензия связана с неудовлетворительным техническим состоянием лайнеров. Из-за этого перевозчик эксплуатирует лишь пять из девяти имеющихся SSJ-100. В сумму претензии авиакомпания включила расходы по содержанию и ремонту лайнеров, убытки из-за отмены рейсов, а также упущенную выгоду с 2016 г. Если претензия не будет удовлетворена, то «Ираэро» готова обратиться в арбитражный суд.
ГСС в конце декабря подало иск в Арбитражный суд Москвы к «Ираэро» на 941,4 млн руб., но суть требований не раскрывалась.
В ГСС подтвердили «Ведомостям» факт получения претензии. «Ведомости» запросили комментарий «Ираэро».