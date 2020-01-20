Мордашов рассказал о планах строить гостиницы и открыть онлайн-университет

Инвестиции в розничной торговле касаются создания экспресс-доставки продуктов на базе «Ленты». По словам Мордашова, он хочет сосредоточиться на онлайн-продажах и быстрых поставках, сохранив при этом модель гипермаркета, уточняет Bloomberg. Ассортимент будет сформирован с помощью опыта онлайн-магазина «Утконос» (у «Ленты» и «Утконоса» один бенефициар – Мордашов). В дальнейшем, по словам Мордашова, компании могут объединиться. В медицинской сфере сеть клиник бизнесмена «АВА–Петер» расширит бизнес, открыв филиалы в регионах, а также займется развитием онлайн-сервисов.