Мордашов рассказал о планах строить гостиницы и открыть онлайн-университет
Российский миллиардер Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах развития бизнеса. По его словам, он думает создать экосистему, связанную с человеческими потребностями в сферах образования, медицины, путешествий и розничной торговли.
Семье миллиардера принадлежит туристический оператор TUI. По словам Мордашова, он думает заняться строительством гостиниц. Еще один возможный проект – это создание онлайн-университета. Однако подробности проекта предприниматель не сообщил.
Инвестиции в розничной торговле касаются создания экспресс-доставки продуктов на базе «Ленты». По словам Мордашова, он хочет сосредоточиться на онлайн-продажах и быстрых поставках, сохранив при этом модель гипермаркета, уточняет Bloomberg. Ассортимент будет сформирован с помощью опыта онлайн-магазина «Утконос» (у «Ленты» и «Утконоса» один бенефициар – Мордашов). В дальнейшем, по словам Мордашова, компании могут объединиться. В медицинской сфере сеть клиник бизнесмена «АВА–Петер» расширит бизнес, открыв филиалы в регионах, а также займется развитием онлайн-сервисов.
Мордашов занимает четвертое место в списке богатейших россиян Forbes. В 2019 г. журнал оценил его состояние в $20,5 млрд. Главный его актив – 77% металлургического холдинга «Северсталь». Помимо этого ему принадлежит 100% крупнейшего в России энергомашиностроительного холдинга «Силовые машины», выпускающего турбины и котлы для электростанций.