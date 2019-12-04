«Лента» запустит экспресс-доставку продуктов

В тестовом режиме сервис «Ленточка» будет работать в трех московских районах – Кунцевском, Тверском и Пресненском. Там ритейлер открыл небольшие дарксторы – магазины-склады, ориентированные только на онлайн-заказы, площадью 150–200 кв. м. Инвестиции в новый проект «Лента» не раскрывает.