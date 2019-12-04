«Лента» запустит экспресс-доставку продуктов
Сейчас экспресс-доставку тестируют «Пятерочка» и «Перекресток» (принадлежат X5 Retail Group), а также интернет-гипермаркет Ozon. Однако доставку за 15–30 мин. предоставляют только специализированные сервисы – «Самокат» и «Яндекс.Лавка».
В тестовом режиме сервис «Ленточка» будет работать в трех московских районах – Кунцевском, Тверском и Пресненском. Там ритейлер открыл небольшие дарксторы – магазины-склады, ориентированные только на онлайн-заказы, площадью 150–200 кв. м. Инвестиции в новый проект «Лента» не раскрывает.
Ассортимент компания формировала, используя собственные данные и опыт онлайн-магазина «Утконос» (у «Ленты» и «Утконоса» один бенефициар – Алексей Мордашов). Для экспресс-доставки будут доступны наиболее популярные товары в среднем и премиум ценовых сегментах – фрукты, овощи, молочные продукты, бакалея, мясо, рыба, готовая еда, детские товары, бытовая химия и прочее.
По данным на конец сентября в сети «Лента» было 375 магазинов – 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов. За девять месяцев года выручка компании выросла на 1,9% до 299,5 млрд руб.