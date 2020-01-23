ФПК сократит на восемь часов время в пути для поезда Москва – Адлер

Сокращение времени поездов в пути между Центральным и Южным регионами России является одной из основных задач ФПК. Ожидаемый экономический эффект от этого компания оценивает в 7,4 млрд руб. В 2020 г. ФПК должна представить план реализации инициативы и установить критерии оценки успеха.