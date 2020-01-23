Бизнес

ФПК сократит на восемь часов время в пути для поезда Москва – Адлер

Ведомости

Дочерняя структура РЖД – Федеральная пассажирская компания (ФПК) – к 2025 г. собирается сократить до 16 часов время в пути для поездов, следующих по маршруту из Москвы в Адлер, передает ТАСС. Презентацию с соответствующими планами журналистам представил гендиректор ФПК Петр Иванов.

Сейчас поезда ФПК преодолевают путь из Москвы в Адлер в зависимости от их типа от 24 до 39 часов.

Сокращение времени поездов в пути между Центральным и Южным регионами России является одной из основных задач ФПК. Ожидаемый экономический эффект от этого компания оценивает в 7,4 млрд руб. В 2020 г. ФПК должна представить план реализации инициативы и установить критерии оценки успеха.

Ранее заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов заявлял, что для существенного сокращения времени нахождения поезда в пути необходимо модернизировать инфраструктуру и совместить графики движения пригородных поездов и поездов дальнего следования.

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